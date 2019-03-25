Спецпрокурор США Мюллер не обнаружил сговора Трампа с Кремлем 25.03.2019, 8:22

Роберт Мюллер

Фото: Reuters

При этом в докладе не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. "Расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор или координировали с российскими властями действия по вмешательству на выборах", - говорится в письме, которое генпрокурор США Уильям Барр в воскресенье, 24 марта, направил в Палату представителей Конгресса США по итогам расследования спецпрокурора США, сообщает dw.com.

При этом в докладе, как пишет Барр, не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа обнаружено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным спецпрокурора, двумя способами - через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, и через хакерские атаки.

Вторая часть доклада была посвящена подозрениям, что Дональд Трамп в ходе расследования мог препятствовать правосудию. Несмотря на то, что спецпрокурор Мюллер отказался выдвинуть обвинения против Трампа, окончательного решения по этому вопросу вынесено не было. "Хотя в этом докладе и не делается вывод о том, что президент совершил преступление, документ также не освобождает его от ответственности", - говорится в нем.

Расследование о связах Трампа с РФ велось с мая 2017 года

Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал предполагаемое вмешательство России в кампанию по выборам президента США в 2016 году на стороне действующего главы государства, а также возможный сговор между командой Трампа и Москвой.

Мандат спецпрокурора предусматривает, что Мюллер по итогам работы должен отчитаться перед генпрокурором и министром юстиции США Уильямом Барром. Последний ранее уже давал понять, что Минюст выступает против того, чтобы компрометирующая информация была обнародована до предъявления официальных обвинений.

В случае если результаты расследования не будут обнародованы, демократы намерены вызвать Мюллера для дачи показаний перед Комитетом по разведке Палаты представителей США. Кроме того, члены Демократической партии могут подать в суд на администрацию Трампа с целью добиться публикации доклада.