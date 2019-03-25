Белорусские футболисты уступили Северной Ирландии 5 25.03.2019, 8:26

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Фото: Reuters

Встреча закончилась со счетом 1:2.

Сборная Беларуси по футболу проиграла второй подряд матч в отборочном цикле к чемпионату Европы, уступив в гостях Северной Ирландии со счетом 1:2, сообщает tut.by.

Хозяева активно начали матч, сразу завладели мячом и начали постепенно расшатывать оборону белорусов, делая ставку на розыгрыш стандартных положений. Так, после навеса с углового счет в матче открыл Джонни Эванс.

Впрочем, практически сразу Игорь Стасевич забил ответный гол. Он пробил с 20 метров и мяч, рикошетом от защитника Северной Ирландии, перелетел через вратаря - 1:1.

Дальше матч проходил по тому же сценарию. Хозяева владели преимуществом, много навешивали, но белорусы успешно отбивались. Увы, довести игру до ничьи не удалось. За несколько минут до сирены Макдженис получил мяч в центре штрафной и принес Северной Ирландии победу - 2:1.

Фото: Reuters

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Даллас, Кэткарт, Д.Эванс, Льюис — Макнейр, С.Дэвис (к), Сэвилл — Макгинн (Мадженнис, 68), Лафферти (Бойс, 79), Джонс (Фергюсон, 85).

Беларусь: Климович — Володько, Мартынович (к), Сиваков, Шитов (Поляков, 73) — Драгун, Глеб (Путило, 66), Маевский — Стасевич, Лаптев, Савицкий (Нехайчик, 85).

Напомним, что в первом матче подопечные Игоря Криушенко были разгромлены в гостях Нидерландами — 0:4.

В другом матче тура Нидерланды упустили в концовке ничью с Германий, проиграв дома 2:3.