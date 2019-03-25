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Новые рейтинги на выборах президента Украины: Порошенко обошел Тимошенко

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  • 25.03.2019, 8:31
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Рейтинг шоумена Зеленского составляет более 30%.

Президент Украины Петр Порошенко вырвался на второе место в президентской гонке, а шоумен Владимир Зеленский имеет более 30% поддержки.

Об этом свидетельствуют опросы Киевского международного института социологии 14-22 марта 2019, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Далее следуют президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко (12,5%).

Замыкают пятерку самых рейтинговых кандидатов лидер от оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко (10,4%) и глава партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко (6,9%).


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