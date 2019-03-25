Как заставить власти делать нормальные дороги 18 25.03.2019, 9:08

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Пять острых вопросов.

Плачевное состояние дорог в стране прибрело такой размах, что на этот момент даже обратил внимание Лукашенко.

"Позвал Батуру (экс-председатель совета республики Борис Батура), замеряли сантиметром – серповидный профиль, представляете. Говорю: "Вот так сделайте". Боже мой, нельзя. Я говорю: "Почему нельзя?". "Нормы" - "Я утверждаю вам эти нормы". Бегут с гаишниками, автомобилистами - автомобиль скатится при таком уклоне, съедет, перевернется. Перевернется, говорю, я буду отвечать, а ты в тюрьму пойдешь", - отметил диктатор.

"Прошло семь лет. Практически ни одной трещины, ни один автомобиль не перевернулся. Слава богу, и я ни разу не перевернулся, проезжая по этой дороге на большой скорости", - добавил Лукашенко.

По следам этого выступления сайт abw.by решил подробнее узнать о гарантийных обязательствах дорожных организаций и о том самом серповидном профиле, о котором было сказано в Барановичах. Свои пять наивных вопросов журналисты задали одному из специалистов в дорожной отрасли. Он, разумеется, предпочел остаться неназванным.

- Выставлять гарантию на выполненные работы – это нормальный цивилизованный подход. Неужели такой практики нет в дорожной отрасли?

- Есть, и она активно применяется. Гарантийные сроки у дорожников устанавливаются не только на работы по возведению, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, но и в отношении текущего ремонта, а также в случае выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.

Вот, например, гарантийные сроки по содержанию дорог.

Когда речь идет о текущем ремонте, то гарантийный срок составляет не менее двух лет. Если говорить откровенно, то на практике минимальные сроки (2 года) в основном и устанавливаются, тем более если работы выполняются собственными силами организаций - владельцев дорог.

- Как происходит оформление гарантии?

- Все оформляется либо гарантийным письмом (если мы говорим о содержании дорог), либо гарантийным паспортом (если речь о ремонте). Есть организации, которые осуществляют технический надзор и наряду с заказчиком следят за выполнением гарантийных обязательств по договору в течении установленного гарантийного срока.

- Как часто приходится устранять недостатки по гарантии?

- В основном гарантийные обязательства контролируются при проведении осмотров автомобильных дорог (как представителями технического надзора, так и заказчика). Но, можно сказать, что в течение гарантийных сроков (на практике) дефекты выявляются изредка (к примеру, дефекты поверхностной обработки в затемненных местах автомобильных дорог), и соответственно - устраняются.

Впрочем, многое зависит от конкретных обстоятельств и участков: в связи с введением платы за проезд по основным магистралям многие водители грузового автотранспорта стали выбирать объездные маршруты - вот тут и воздействие сверхдопустимых нагрузок от проезда тяжеловесного автотранспорта и т.д.

- А если после выступления президента гарантийные сроки решат увеличить? Дорожники станут лучше ремонтировать дороги?

Увеличение гарантийных сроков (если это произойдет), скорее всего, отразится на удорожании объектов и, соответственно, на уменьшении протяженности ежегодно ремонтируемых дорог, так как придется использовать более качественные (дорогие) материалы (к примеру, вместо битума – модифицированный битум, различные добавки и т.д.).

- Название - серповидный профиль – безусловно, цепляет своей поэтичностью. Что это такое?

- Чтобы вода не задерживалась на покрытии проезжей части, последней придают поперечный уклон от оси дороги к обочинам. К примеру, если уклон составляет 20 промилле, то при ширине полосы движения в 3 м, превышение одной стороны над другой составит 6 см.

В одних случаях уклон делают односкатным, в других (вираж) – двускатным.

Серповидный профиль дорожной одежды – это один из вариантов двускатного профиля. Это когда покрытие (в основном гравийное) устраивают на всю ширину земляного полотна, и соответственно уклоны (как для гравийных покрытий) там более "крутые".

Я думаю, что Лукашенко имел в виду то, что асфальтобетонное покрытие надо устраивать с большим уклоном. Если дорожники пренебрегают уклоном (а зачастую на дорогах можно встретить и "нулевой" уклон), то застой воды обеспечен, а вода, как мы знаем, главный враг дорог.