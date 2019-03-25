Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Майами 5 25.03.2019, 9:36

Виктория Азаренко

Фото: AP/Tertius Pickard

Белоруска и австралийка Эшли Барти обыграли дуэт из Сербии и России.

Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, пробилась в четвертьфинал парных соревнований, сообщает tut.by.

В матче 1/8 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в трех сетах обыграли дуэт Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия) — 6:3, 1:6, 10:7. Встреча продолжалась 69 минут.

Напомним, что в матче 1-го круга Виктория Азаренко и Эшли Барти взяли верх над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.

В четвертьфинале Азаренко и Барти сыграют против пары Дарья Юрак (Хорватия) / Йоана-Ралука Олару (Румыния).