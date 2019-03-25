Триумвират наследников Руслан Весел, «Деловая столица»

25.03.2019, 9:53

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Почему уже не столь важно, кто займет освобожденное Назарбаевым кресло.

Нурсултан Назарбаев - последний постсоветский "аксакал", правивший своей страной еще в статусе первого секретаря ЦК компартии КазССР, - ушел в отставку. В своем обращении к казахстанцам 19 марта он сказал, что "принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента". Президентские полномочия до внеочередных выборов переходят к председателю верхней палаты казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву - давнему "соратнику и сподвижнику" Назарбаева. В случае его отказа принять на себя ответственность (такое уже случалось в соседних Туркменистане и Узбекистане, но в данной ситуации маловероятно), исполняющим обязанности президента станет спикер нижней палаты Нурлан Нигматуллин. Если же он откажется, то полномочия перейдут к недавно ставшему премьер-министром Аскару Мамину.

Дуайена на переправе не меняют

Однако таджикскому коллеге Назарбаева - Эмомали Рахмону, фактически правящему с 1992 г., пока рано примерять на себя роль "дуайенa" в клубе постсоветских автократов (скорее эта роль подойдет Владимиру Путину, но по не самой распространенной в мире традиции: в ряде африканских стран роль дуайена дипкорпуса занимает не самый старший или дольше всех пребывающий в государстве посол, а представитель бывшей метрополии). И дело тут не только в том, что "благодарные казахстанцы" могут предпринять попытку "уговорить" президента остаться на своем посту или хотя бы принять участие в очередных выборах (кто в таком случае на них победит - вопрос риторический). Правовое поле Казахстана оставляет за самоотставившимся Нурсултаном Назарбаевым как за первым президентом РК и Елбасы (Лидером Нации) весьма широкие полномочия, так что его преемнику придется очень постараться, чтобы действительно стать самым влиятельным в стране.

Заботиться о своей судьбе (и судьбе своей семьи) на послеотставочное время Нурсултан Абишевич начал очень давно: закон о первом президенте РК был принят еще в 2000 г. Уже его первая редакция гарантировала Назарбаеву неприкосновенность, членство в Совете безопасности, возможность влиять на кадровые решения и право обращаться к народу. С тех пор закон претерпел много изменений. Как писала два года назад "ДС", к тому времени законодательная база РК уже предполагала сохранение за Нурсултаном Абишевичем широких полномочий после отставки: "Первому Президенту Республики Казахстан - Лидеру Нации в силу его исторической миссии пожизненно" предоставлялась возможность занимать должности главы Ассамблеи народа Казахстана, члена Конституционного совета и Совета безопасности Республики Казахстан, право "обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению (курсив наш. - Р. В.) соответствующими государственными органами и должностными лицами", а также механизмы влияния на пути развития страны, так как "разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым Президентом Республики Казахстан".

Однако уже тогда, по всей видимости, в Казахстане шла разработка механизма транзита власти, запущенная смертью также бессменного президента соседнего Узбекистана Ислама Каримова и последующими "раскулачиванием" и "посадками" членов его семьи. Поэтому в 2017-2018 гг. в законодательство РК были внесены изменения, еще более укрепляющие позиции Елбасы. Прежде всего это касается гарантирования первому президенту уже не членства, а председательствования в Совете безопасности, который из консультационного превратился в конституционный орган с широкими полномочиями. Таким образом, сохранив за собой контроль над силовиками, Назарбаев сохраняет и контроль над ситуацией в стране. И лишить его этих полномочий будет весьма трудно: в конституции закреплены неизменность как статуса Лидера Нации, так и основополагающих принципов деятельности государства, заложенных "Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы" (они перечисляются в одном ряду с независимостью государства, унитарностью и территориальной целостностью РК).

Кроме того, как следует из "отставочного" обращения Назарбаева, он остается на посту главы правящей партии "Нур-Отан", а значит, будет контролировать парламент, к которому после отставки первого президента переходит функция формирования правительства (последнему также переходит ряд президентских полномочий в экономике). Влияние же на судебную власть Елбасы обеспечивает членство в Конституционном совете, имеющем функции конституционного суда, а также решающем "вопрос о правильности проведения выборов Президента Республики, депутатов парламента и проведения республиканского референдума" (не исключено, что именно Назарбаева и. о. президента Токаев назначит председателем и этого органа).

Таким образом, новоизбранный президент, в ведении которого останутся лишь основные вопросы внешней политики, обороноспособности, госуправления, обеспечения взаимодействия ветвей власти и защиты конституции, останется довольно декоративной фигурой до самой смерти Елбасы, которому будет вынужден подчиняться. Так что рановато российские политики начали обсуждать возможность развития отношений с Казахстаном при президенте Токаеве. Наверное, они руководствовались принципом, выработанным при ежегодных похоронах генсеков в начале 80-х: "Кто хоронит, тот и преемник". Но вот только Назарбаева хоронить еще рано. И первый, кто об этом должен помнить, - это сам Токаев.

Если он (или кто-то из его окружения) заставит Елбасы хоть чуть усомниться в своей лояльности и в намерениях следовать плану транзита власти, разработанному первым президентом, то повторит судьбу туркменского коллеги Овезгельды Атаева, который должен был бы стать исполняющим обязанности президента после смерти Сапармурада Ниязова, но был быстро отставлен с должности и упрятан на пять лет в тюрьму нынешним туркменским лидером Гурбангулы Бердымухаммедовым. И с тех пор о нем нет никаких сведений даже у его родственников, хотя еще в марте 2012 г. замминистра иностранных дел Туркменистана Веп Хаджиев в ООН заявил, что Атаев был освобожден. В общем, у Токаева есть все резоны последовать примеру узбекского коллеги Нигматиллы Юлдашева, который в аналогичной ситуации "уступил дорогу" премьер-министру Шавкату Мирзиееву и до сих пор возглавляет сенат.

Есть ли у вас план?

В чем состоит этот план Назарбаева, станет яснее ближе к началу президентской избирательной кампании. А она может начаться через пару месяцев, ведь по конституции РК президентские выборы должны происходить в первое воскресенье декабря. И многие (в том числе один из наиболее видных казахских оппозиционеров-эмигрантов Мухтар Аблязов) считают, что это будет декабрь текущего года. Ведь весной полномочия и. о. президента Токаева должны истечь, так как Нурсултан Назарбаев в последний раз избирался на досрочных выборах в апреле 2015-го.

В пользу ближайшего декабря говорит и то, что в нынешнем году Россия будет очень сильно поглощена украинским избирательным циклом (он, если не будет потрясений, закончится формированием правительства как раз в ноябре-декабре), а Назарбаеву хотелось бы завершить передачу президентских полномочий без влияния Кремля. Тем более что последнее в следующем году может быть усилено не только отвлечением РФ от Украины, но и восстановлением в Казахстане ее пятой колонны, которую Назарбаев в последние годы усиленно зачищал, распихивая по тюрьмам и психушкам поклонников "русского мира".

Параллельно с переходом президентской власти, очевидно, будет осуществляться и окончательная имплементация конституционной реформы 2017 г., расширяющей права парламента и правительства. Благодаря этому станет уже не настолько важно, кто из основных претендентов на президентство из числа близких родственников Елбасы - старшая дочь Дарига Назарбаева, "второй зять" Тимур Кулибаев или племянник-комитетчик Самат Абиш - займет освобожденное им кресло или посадит в него своего ставленника. Тем более что влияние его клана, скорее всего, будет компенсироваться постами во главе парламента и правительства, которые получат представители двух других групп. Например, если президентом становится первый замглавы Комитета национальной безопасности Абиш, то Дарига идет на повышение. То, что ее, председателя сенатского комитета, скоропостижно избрали спикером палаты, может косвенно указывать на такой вариант. Считающийся же "смотрящим" за казахстанской экономикой Кулибаев в таком случае, вероятно, получает премьерство (лично или через возвращенного на должность главы правительства дважды ее занимавшего Карима Масимова). Ну а чтобы они не перегрызлись раньше, чем научатся сотрудничать, за ними будет приглядывать Елбасы с высоты своего статуса и гарантированных конституцией первому президенту постов.

В пользу существования этого или подобного довольно хорошо продуманного плана говорит то, что, по словам экс-спикер парламента соседнего Кыргызстана Чыныбая Турсунбекова, Касым-Жомарт Токаев с год назад уже говорил с ним о возможной отставке Назарбаева. Есть все основания предполагать, что подобные разговоры, направленные на прощупывание почвы в соседних государствах, велись не только с наиболее родственными казахам кыргызами. Ведь ходили слухи о том, что Самата Абиша Назарбаев уже давно представил в качестве преемника Путину.

Ну а что касается самого и. о. президента, то большинство экспертов не склонны считать его наиболее вероятным претендентом в преемники, а скорее посредником-"местоблюстителем", призванным обеспечить мирный и конституционный переход власти к представителю следующего поколения элиты (о смене генераций Назарбаев отдельно упомянул в своем обращении). Он всегда был лояльным к Назарбаеву и послушным ему, наверное, больше, чем другой из "несемейных" ближайших соратников Елбасы - Имангали Тасмагамбетов, сменивший Токаева в 2002 г. на премьерском посту. Нынешнего посла Казахстана в России отправили в эту "почетную ссылку" в аккурат в начале 2017 г., когда в Узбекистане закончился транзит власти, и Назарбаев, учитывая опыт соседей, начал готовить свой.

Стоит также отметить, что в первых шагах Токаева вряд ли стоит видеть проявления всей сути назарбаевского плана. Это могут быть только "пробные шары", запускаемые Елбасы через своего назначенца, чтобы прощупать реакцию как внутри страны, так и на международной арене. Прежде всего это будет касаться возможных нарушений казахской властью негласных соглашений, заключенных Назарбаевым с местной элитой и мировыми лидерами. И среди них первым "подопытным", по всей вероятности, станет президент РФ (с КНР и США ни Назарбаев, ни его назначенец шутить не станут). Опытному дипломату Токаеву, занимавшему посты министра иностранных дел РК и заместителя Генерального секретаря ООН, предстоит прощупать, насколько далеко от постоянно декларируемой Назарбаевым линии на евразийскую интеграцию сможет отклониться грядущий реальный преемник Елбасы. Кто бы им ни оказался: дочь, зять или племянник Назарбаева.

Руслан Весел, «Деловая столица»