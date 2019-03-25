Экономист: Фортуна отвернулась от белорусских властей 23 25.03.2019, 9:57

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Сможет ли Кочанова по приказу диктатора «обуздать цены»?

Лукашенко вновь «объявил войну» стремительно растущим ценам и назначил контролера за зарплатами, пишет «Завтра твоей страны».

— Я поручил главе администрации немедленно взять на контроль вопросы роста цен и заработной платы, — заявил диктатор на встрече с активом города Барановичи и района.

Справится ли глава администрации с поставленной задачей?

— Такие поручения даются не в первый раз, но проблемы ростом цен и низкими зарплатами до сих пор не решены, — напоминает доктор экономических наук профессор Борис Желиба. —Надо стремиться к рыночным стандартам, которые отрицают контроль над ценами и зарплатой.

По словам экономиста, цены должны быть свободными, а зарплату каждому необходимо зарабатывать.

— Если это коммерческое предприятие, то оно определяет зарплату исходя из своих финансовых возможностей. А как разделить на зарплаты бюджетный пирог решают президент и правительство, —отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что административными подстегиваниями Лукашенко пытается увеличить среднюю зарплату в стране до заветных 500 долларов.

Однако все усилия пока безуспешны. Хотя, по словам экономиста, есть светлые моменты в виде того же Парка высоких технологий, и надежд на то, что белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» будет иметь эффективные производства.

Но эти два проекта не делают погоду в экономике. Особенно тяжелая ситуация на периферии.

— Там зарплаты низкие: 300-400 рублей, либо вообще нет работы. Вот где правительству надо прилагать усилия: в первую очередь дать возможность проявить деловую инициативу частнику, — говорит Борис Желиба.

— Лукашенко часто диктует свои условия не только государственным, но частным предприятиям. Но имеют ли частники равные условия хозяйствования с госпредприятиями?

— Фокус внимания на крупных госпредприятиях как был, так и остается. До сих пор не решена набившая оскомину проблема: уравнять условия деятельности государственных и частных предприятий, доступ к ресурсам, к рынкам сбыта. Частному бизнесу особенно тяжело работать с госпредприятиями, которые могут себе позволить очень долгое время не платить, держать просрочку. Иногда просто удивляешься, как частный сектор выживает!

— На ваш взгляд, повысится ли уровень жизни белорусов в ближайшее время?

— Судя по опыту прошлых лет, улучшение жизни в нашей стране происходит не благодаря административным рычагам, а когда внешняя конъюнктура поворачивается в благоприятную сторону. Белорусская экономика — открытая. Наши экспортные позиции очень ограничены. Когда есть рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, на минеральные удобрения, когда Россия хорошо покупает наше продовольствие, тогда белорусы какие-то улучшения чувствуют. Но в последнее время фортуна к нам не поворачивается лицом.