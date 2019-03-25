Как белорус сбежал из рабства в России 10 25.03.2019, 10:45

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История парня из Слуцкого района, попавшего в рабство.

Житель деревни Малиновка Слуцкого района Игорь попал в рабство в Дагестане (Россия). Молодому человеку удалось бежать. «Кур'ер» связался с Виктором — координатором поисково-спасательного отряда «Симуран», который участвовал в спасении Игоря.

«В 17.21 (22 марта — прим.) мне пришло сообщение примерно такого характера: „Я попал в рабство, нахожусь на кирпичном заводе в Дагестане. Мне нужна помощь“. Далее я узнал контакты его родственников и опубликовал пост на странице», — рассказал Виктор.

Связь не прекратилась. В течение двух часов Виктор организовал спасательную операцию и всё это время созванивался и переписывался с Игорем.

Молодой человек рассказал, что приехал в Москву на заработки. На вокзале выпил с незнакомыми мужчинами, а очнулся уже на кирпичном заводе. Подробностей, как попал в Дагестан, не помнит. Игорь писал, что его несколько раз сильно избивали. Паспорта на данный момент у него при себе нет. Он не может точно сказать — потерял или его украли.

В 19.50 Игоря уже успели найти волонтёры, которые помогли ему добраться до Кизляра и созвониться с родными.

«Я не знаю, откуда у него телефон. Нашёл он его или кто подарил — мне неизвестно. Наша задача сейчас — обеспечить человеку полную безопасность и отправить домой. Пока он чувствует себя хорошо, хотя немного замёрз. В Дагестане днём +15, ночью немного прохладно. Но ребята его обеспечат всем», — сказал Виктор.

Во время беседы с Виктором было слышно, как ему позвонил Игорь. Он сообщил, что находится в Кизляре. Его встретили ребята, которые на данный момент везут в Москву. Виктор уверен, что очень скоро Игорь вернётся на родину.