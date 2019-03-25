Фотофакт: В Могилеве коммунальщики заткнули лопнувший кран палками

Фотофакт: В Могилеве коммунальщики заткнули лопнувший кран палками4
- 25.03.2019, 10:55
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Как тебе такое, Илон Маск?
Удивительный фотофакт, готовый шаблон для многочисленных мемов «Как тебе такое, Илон Маск?» и «Узнай страну по фотографии», опубликовал в сообществе «Могилев Real» Алексей Соколов, пишет mogilev.online.
Работники ЖЭУ-5 заткнули кран, дававший течь в подвале одного из домов, палочками. Этому ремонту предшествовали полгода «обращений, хождений и звонков», утверждает опубликовавший фото могилевчанин. Все это время вода из общего стояка давала течь в подвал.
«Потом будут искать виновных за перерасход по общему счётчику. Ладно если бы течь исчезла после такого ремонта, но нет, наверно, палок не хватило», — комментирует автор фото.
Реакция могилевчан:
«Нормальная такая... муфта».
«Полный Нурсултан».
«Узнай страну по фотографии».
«Надо пустить в массовое производство».