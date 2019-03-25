Лукашенко схватился бы за голову, если бы узнал, что пишут о нем в Скандинавии 5 25.03.2019, 11:14

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К белорусским властям в Скандинавии относятся без всякого пиетета.

Лукашенко заявил, что Норвегия, Швеция, Финляндия смотрят на Беларусь как на одного из региональных лидеров. Так ли это на самом деле?

Посещая 22 марта Барановичи, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь стала центром региона и «весь мир смотрит на нас», рассчитывая на поддержку.

«Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели. Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе, — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской», – заверил диктатор.

Чтобы проверить это утверждение udf.by изучил, что пишут о Беларуси СМИ вышеназванных стран.

СМИ Финляндии: «Беларусь пытается угодить России»

В целом можно утверждать, что о Беларуси в странах Скандинавии пишут немного и в основном в контексте отношений с Россией.

В марте kaleva.fi опубликовал статью под заголовком «Беларусь пытается угодить России, которая призывает к более глубокой интеграции, и держит двери открытыми для Запада». В тексте обращается внимание на заявление Лукашенко о том, что практически все белорусы проголосовали бы против присоединения к России.«Комментарий интересен тем, что до сих пор в авторитарной стране мнения граждан или честные выборы не пользовались особенным уважением», – отмечается в статье.

Там также говорится:

«Лукашенко и впредь будет нуждаться в поддержке Путина, поскольку белорусская экономика сильно зависит от России. В будущем Беларуси по-прежнему будут нужны дешевые российские нефть и газ».

Автор материала подчеркивает:

«Беларусь входит в Евразийский экономический союз, которым руководит Россия. Хотя в договоре об экономическом союзе нет политического соглашения, Россия, как считается, оказывает влияние на государства-члены, особенно на внутренние дела Беларуси через общий экономический союз».

Заголовок материала на is.fi тоже выглядит ярким и не позитивным для нашей страны: «Ужасные слухи усилились: пытается ли Путин проглотить Беларусь, чтобы продолжить свое правление?» В тексте рассматривается вариант, при котором российский президент не станет менять Конституцию РФ, а решит остаться у власти после 2024 года с помощью объединения страны с Беларусью.

«Если бы Россия и Беларусь сформировали тесный альянс, Путин мог бы, например, быть «генеральным секретарем» стран», – говорится в статье.

СМИ Финляндии продолжают писать о нашей стране как о диктатуре. «Сталинское наследие живет в Беларуси», – отмечается в опубликованной в феврале статье на yle.fi.

Беларусь называют последней диктатурой в Европе, которая осталась живым музеем Советского Союза: КГБ продолжает работать, смертная казнь используется, улицы названы в честь Маркса и Энгельса.

Журналист hs.fi съездил в Минск и пообщался с местными жителями. Причина – слухи о том, что Беларусь станет следующим Крымом.

«Ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря явно изменилась бы, если бы Россия захватила обе стороны так называемого Сувалкского коридора. Коридор Сувалк называется польско-литовской границей длиной 100 километров, которая является единственным сухопутным сообщением в странах Балтии с остальной частью ЕС и с НАТО», – говорится в статье.

Приводятся слова директора издания Citydog Ирины Видановой: разрыв между проекропейски настроенной молодежью Минска и властями увеличивается, чиновники ее не понимают.

В последнее время в Финляндии был и другой повод написать о Беларуси – трагедия в Столбцах. Об этом, например, написал сайт iltalehti.fi.

СМИ Норвегии: «Путинский супер-посол создает страх в Беларуси»

Единственный позитив о Беларуси, который удалось отыскать на норвежских сайтах, касается семейных отношений Бьорндалена и Домрачевой. Примеры других новостей: ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Беларуси, в Беларуси обнаружена братская могила с останками евреев эпохи нацизма.

Основное внимание, конечно, уделено белорусско-российским отношениям.

Осенью заголовок материала на abcnyheter.no гласил: «Путинский супер-посол создает страх в Беларуси». Текст посвящен послу России Михаилу Бабичу.

«Его назначение подстегнуло слухи о том, что правительство Путина планирует поглотить своего соседа с 9,5 миллионами жителей. Беспокойство белорусов достигло такого уровня, что Лукашенко пришлось выступить в СМИ, чтобы опровергнуть слухи», - говорится в материале.

Также приводится нелицеприятная оценка ситуации в нашей стране:

«Беларусь в финансовом отношении полностью зависит от России. Поэтому Путину не нужно ничего делать».

Шведские журналисты вновь вспомнили о хоккейном вратаре Тамми Сало. Как пишет expressen.se, он стал козлом отпущения после поражения от сборной Беларуси на Олимпиаде-2002. Сало рассказал, что травля разрушила его карьеру. Теперь он живет в Лександе и работает учителем спорта в средней школе.

Подытоживая обзор, можно констатировать, что заявление Лукашенко не соотвествует действительности. К белорусским властям в Скандинавии относятся без всякого пиетета и считают их сильно зависимыми от Москвы.