Последний соцопрос перед выборами в Украине: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур 1 25.03.2019, 11:20

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Рейтинг топ-кандидатов в президенты Украины обновились.

В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидирует, как и прежде, шоумен Владимир Зеленский. На второе месте вырвался президент Петр Порошенко, на третьем – Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает inforesist.org.

Согласно данным соцопроса, среди тех, кто определился с фаворитом на выборах, 32,1% будут голосовать за Зеленского. 17,1% готовы поддержать Порошенко, 12,5% — Тимошенко. Далее следуют Юрий Бойко (10,4%), Анатолий Гриценко (6,9%), Александр Вилкул (5,7%), Олег Ляшко (5,2%), Игорь Смешко (4,4%). Остальные кандидаты не преодолевают 5% барьер.

В том случае, если во второй тур выборов выйдет Зеленский, то он побеждает всех своих оппонентов в любой конфигурации. Примечательно, что если во второй тур Тимошенко не выйдет, то 47% ее избирателей отдадут свои голоса Зеленскому. Однако почти 26% избирателей Порошенко поддержат лидера «Батькивщины», если она окажется в паре с Зеленским.

Соцопрос проводился в период с 14 по 22 марта. Опрошены более чем 2 тыс. респондентов.