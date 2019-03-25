СМИ: Российские военные прибыли в Каракас на трех автобусах 6 25.03.2019, 11:33

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Фото: Federico Black / Twitter

Группа из 100 человек останется в столице Венесуэлы.

Прибывшие 23 марта в международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара в Каракасе российские военные, вероятно, останутся в столице Венесуэлы, где будут действовать в контакте с венесуэльским спецназом, армией и полицией, сообщил 24 марта венесуэльский сайт Crimenes sin castigo.

23 марта журналист Хавьер Майорка сообщил, что делегацию из 100 российских военнослужащих в Венесуэле возглавляет генерал Василий Тонкошкур. Россияне прибыли на самолете Ил-62М. На втором самолете, Ан-124-100, в Каракас доставили груз в 35 тонн.

Crimenes sin castigo пишет, что в аэропорту российскую делегацию встречали директор управления по интеграции и международным делам министерства обороны Венесуэлы вице-адмирал Марианна Мата Кихада и директор сил специального назначения Эдгар Альфонсо Колина Рейес.

"Часть российской делегации провела субботу в российских дипломатических учреждениях, в то время как большинство отправилось в минобороны на трех автобусах с усиленным сопровождением", – сообщило издание.

Отмечается, что в декабре 2018 года Тонкошкур встречался с главнокомандующим армии Венесуэлы адмиралом Ремихио Себальосом в Каракасе с намерением подготовить комплекс мероприятий для повышения оперативной готовности венесуэльских вооруженных сил.

Майорка опубликовал на своем канале в YouTube видео прибытия российского самолета в Венесуэлу.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января Николас Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо президентом.