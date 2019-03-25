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Нетаньяху пообещал ответить на ракетный обстрел Израиля

  • 25.03.2019, 11:46
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Политик заявил о сокращении визита в США в связи с произошедшим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал силой ответить на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Его слова передает The Times of Israel (перевод – lenta.ru).

«Это преступная атака против Израиля», — сказал он.

Политик также заявил о сокращении визита в США в связи с произошедшим. «Через несколько часов я встречусь с президентом США Дональдом Трампом и немедленно вернусь в Израиль», — сказал Нетаньяху. Его визит в Вашингтон начался 25 марта.

Ранее 25 марта сообщалось, что несколько израильтян пострадали в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет. Как сообщает РИА Новости их число возросло до семи.

Предполагалось, что во время визита Нетаньяху в США, Вашингтон официально объявит о признании Голанских высот израильской территорией. О намерении Вашингтона признать Голанские высоты территорией еврейского государства 20 марта сообщало Associated Press.


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