СМИ: Порошенко в случае проигрыша на выборах переименует партию и пойдет в Раду 25.03.2019, 12:02

В случае победы на выборах Порошенко предложит стать первым номером в списке его партии премьер-министру Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на президентских выборах примет участие в парламентских, сообщили источники "Украинской правды" в комментарии для статьи "Я. Ты. Он. Она. Какой "План Б" у Порошенко, Тимошенко и Зеленского", опубликованной 24 марта.

"Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится", – заявил изданию член штаба действующего президента.

Источники рассказали изданию, что предвыборную "сетку" в штабе Порошенко готовят в том числе с прицелом на парламентские выборы.

Один из собеседников издания отметил, что в случае проигрыша на президентских выборах Порошенко пойдет в Верховную Раду под первым номером в списке партии "Блок Петра Порошенко – "Солидарность". При этом из названия партии исчезнет упоминание о Петре Порошенко, останется только "Солидарность".

Источник из окружения президента заявил, что наиболее нежелательным для Порошенко вариантом будет проигрыш в первом туре.

"Больнее всего будет проиграть в первом туре. Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длинный отпуск за профнепригодность. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой", – сказал "Украинской правде" один из представителей штаба Порошенко.

Источники рассказали, что в случае победы на выборах Порошенко предложит стать первым номером в списке его партии премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.

Осенью 2019 года в Украине должны пройти парламентские выборы.