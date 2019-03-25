Демократы в США требуют публикации всего доклада Мюллера 1 25.03.2019, 12:20

Роберт Мюллер

Письмо генпрокурора Барра вызвало больше вопросов, чем дало ответов.

Лидеры Демократической партии США потребовали полной и безотлагательной публикации доклада спецпрокурора Мюллера, который с мая 2017 года вел расследование связей штаба Дональда Трампа с российскими властями, сообщает dw.com.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр после ознакомления с результатами расследования заявил, что Мюллер не обнаружил сговора Трампа с Кремлем.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер подчеркнули, что Мюллер все же не снял с Трампа обвинений в препятствии правосудию, и потребовали незамедлительной публикации полного текста доклада спецпрокурора, а также сопутствующих документов.

По словам Пелоси, письмо генпрокурора Барра о результатах расследования "вызывает больше вопросов, чем дает ответов". Позиция Уильяма Барра, по мнению Пелоси, не позволяет ему делать объективные выводы по поводу доклада. "Принимая во внимание известную широкой общественности предвзятость господина Барра в отношении расследования спецпрокурора, его нельзя назвать нейтральным наблюдателем", - подчеркнула лидер демократов в Палате представителей.

Расследование Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 22 марта завершил расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. На следующий день генпрокурор США Уильям Барр направил в Палату представителей Конгресса США письмо, в котором заявил, что следствие не выявило сговора команды Трампа с российскими властями.

При этом в докладе, как пишет Барр, не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа обнаружено не было. Вторая часть документа посвящена подозрениям, что Дональд Трамп в ходе расследования мог препятствовать правосудию. Несмотря на то, что спецпрокурор Мюллер отказался выдвинуть обвинения против Трампа, окончательного решения по этому вопросу вынесено не было.

По итогам работы Мюллер должен отчитаться перед генпрокурором и министром юстиции США Уильямом Барром, который выступает против публикации компрометирующей информации до предъявления официальных обвинений. В свою очередь, демократы намерены вызвать Мюллера для дачи показаний перед Комитетом по разведке Палаты представителей США, если результаты расследования не будут обнародованы.