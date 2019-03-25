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В Барановичах в детском саду обнаружили мину

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  • 25.03.2019, 12:26
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Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

Эвакуированы 147 детей.

Утром 25 марта читатели Intex-press сообщили, что к детскому саду №40 в Южном микрорайоне приехали машины милиции, скорой и МЧС.

В в/ч 7404 Intex-press рассказали, что на территории детского сада было обнаружено устройство, похожее на мину. На место происшествия были направлены саперы.

Всех детей и сотрудников учреждения (36 взрослых и 147 детей) эвакуировали.

– В первую очередь мы эвакуировали детей из сада, в этом нам помогла соседняя школа. Наша главная задача – забота об их безопасности и здоровье. Сейчас дети возвращаются в сад, – сообщили в детском саду №40.

Позже на сайте МЧС появилось сообщение о том, что в 20 метрах от здания садика, возле бордюра, была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны. Прибывшая группа разминирования ее изъяла для дальнейшего уничтожения на полигоне. 

Фото: МЧС
Фото: Алексей ПАВЛОВСКИЙ
Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

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