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Столтенберг – Грузии: Надеемся скоро приветствовать вас в НАТО

  • 25.03.2019, 12:49
Йенс Столтенберг
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Альянс продолжает работать над тем, чтобы Грузия стала его членом НАТО.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в правительственной канцелярии после встречи с премьер-министром Грузии, сообщает "Грузия Online".

Столтенберг отметил, что Грузия является совершенно особым партнером для НАТО.

"В прошлом году мы подчеркнули решение, которое было принято в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО. Вы не являетесь членом, но вносите большой вклад в нашу деятельность. Вы участвуете в активной программе поддержки и активно участвуете в наших инициативах по реагированию", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса прибыл в Грузию с двухдневным визитом, в рамках которого он проведет встречи с руководством страны и посетит военные учения НАТО

"Эти учения в течение недели подтверждают наше тесное сотрудничество. Грузия добилась больших успехов. Осуществление важных реформ усилило роль надзора за безопасностью со стороны парламента, а также усилились реформы в направлении судебной системы.


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