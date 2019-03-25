Коллективный Кашпировский Константин Скуратович

25.03.2019, 12:57

Константин Скуратович

Из колена полена не выломишь.

Сообщают, что Александр Лукашенко наказал своих губернаторов — за необеспечение своего поручения о своевременной выплате заработной платы объявил выговоры председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и его могилевскому коллеге Владимиру Доманевскому.

Вот такая сложилась ситуация, и не только в этих областях. Почему? Дым из трубы идет потому, что она связана с печкой, в которой горят дрова. Заработную плату выплачивают вовремя, когда своевременно пополняются счета организации. А если нет топлива, то дыма тоже нет, если нет денег на счетах, то и зарплаты нет.

Что называется, из колена полена не выломишь.

Коллективный Кашпировский

Для наемного персонала, который у нас живет почти исключительно по принципу «от получки до получки», даже краткосрочная задержка оборачивается маленьким финансовым крахом. А если зарплату не выплачивают месяцами, если не регулярно, то домохозяйству ничего не остается кроме дефолта, отказа от расчета по своим внешним обязательствам. Например, отказа от оплаты услуг ЖКХ, который в свою очередь вынужденно откажется от оплаты услуг своим внешним партнерам, те не смогут рассчитаться со своими поставщиками, и в скором времени организации всей области вынужденно отказываются от взаимных денежных платежей.

Если судить, что невыплаты зарплаты стали регулярными и продолжительными, то экономическая жизнь в Витебской и Могилевской областях уже остановилась…

Никто не может оспорить тот факт, что люди являются субъектами экономики, но не равноправными. Виноваты все, но есть более виноватые, которых общество уполномочило руководить экономикой. У нас это так и называется, «ручное управление», порученное, по должности, губернаторам. Они, естественно, за крах экономики в области накажут своих вертикальных подчиненных, руководителей предприятий и, как требует Лукашенко, дойдут до каждого. Благо, что он специально для этой цели ввел в штат «пропагандистов и агитаторов», профессиональных идеологов.

На самом деле это имитация бурной деятельности, которую начинает Лукашенко, публично наказывая «своих губернаторов», известная как «белый шум». Это работа на телевидение, на «коллективного Кашпировского», на психотерапию реального продолжительного шока, с которым не смогут совладать все участники экономики. В том числе и Лукашенко, который требует нетривиальными способами восстановить платежеспособность организаций, разработать схему для проведения взаимозачетов и ограничиться при этом минимальными кредитными средствами, чтобы оживить экономику подведомственных территорий.

Так было. Так есть. Так будет?

Об одном таком нетривиальном способе рассказывают чаще всего. Например, перерабатывающие предприятия рассчитываются с хозяйствами своей продукцией, а хозяйства переводят своих работников на натуральную оплату труда. Такую же технологию применяет розничная торговля, отпуская товары покупателям в счет их будущей зарплаты, определенная часть которой перечисляется в их адрес непосредственно предприятиями, когда у них появляются деньги. Это неудобно, хлопотно, но выгодно для чиновников и организаций, поскольку монополизирует рынок для «своей продукции». Не выгодно работникам, которым приходится довольствоваться только теми продуктами, которые производят местные переработчики.

Можно сказать, что это ноу-хау очень древнее. Еще в 1912 году на Ленских золотых приисках, рабочие вынужденно отваривались только в лавках «Лензолото». Часть оплаты им выдавалась в виде талонов, которые не подлежали размену, ввиду чего рабочим, чтобы полностью отоварить налог, приходилось покупать ненужные товары. Позже, советская торговля с этой же целью формировало продуктовые наборы, в которые входили и дефицитные продукты, и ненужные. Пользуясь монопольным положением, лавочники «Лензолото» в нагрузку к хорошему мясу добавлять протухшее: «Хочешь — кушай, хочешь — плюй!». Но заплати!

Это послужило непосредственным поводом для возмущения рабочих. Как свидетельствовали непосредственные участники событий, инспекция рабочих нашла в поварском котле конскую ногу, а жена одного из рабочих купила в приисковой лавке кусок мяса, похожий на конский половой орган. Начался мирный, что важно, бунт рабочих, который был расстрелян прибывшими жандармами.

Отчасти получилось

Оценивая ситуацию, можно сказать, что был и шок, и шоковая терапия, но проведенная внеэкономическими методами. Российская общественность негодовала, а власти сохраняли обычную невозмутимость. В частности, тогдашний министр внутренних дел Александр Макаров, приглашенный для объяснений в Госдуму, обвинил во всем «бунтовщиков», которые набросились на войско, которому не оставалась ничего кроме стрельбы: «Так было и так будет впредь!».

Отметим, в местной розничной торговле исключительным спросом у населения пользуется именно субпродуктовая продукция. А если вспомнить изумительную по качеству полицейскую акцию по локализации выступлений в Минске «нетунеядцев» в марте 2017 года, то можно сказать, что слова царского министра оказались пророческими. Экономика очень часто проваливается и постоянно требует шокового лечения.

Правда, лечить ее следует не административными методами против субъектов экономики, но сугубо экономическими методами.

Но именно этому противится Лукашенко, к которому присоединились и авторитетные в прошлом люди. Которые рассуждали о приватизации, о ее предназначения в качестве «созидательного разрушения», неуклонного и оперативного его проведения, высоко оценивая «горения» против «гниения». Например, во время «Большого разговора» один известный наш либеральный экономист попытался обменяться с президентом мнениями по вопросу об источниках роста и, в частности, о приватизации. Де мол, в тех странах, где ее провели, экономика динамично развивается, и люди там живут лучше. Отчасти у него это даже получилось.

Выглядело это так:

— Ты хочешь, чтобы мы провели шоковую обвальную приватизацию?

— Я не хочу!

И все поняли, что либеральная мысль прониклась идеями Лукашенко, оппоненты объединились в борьбе за благо народа. В стране «пятой колонны» больше нет — все объединились в борьбе за благо народа. И говорят, говорят, говорят — ведут «большие разговоры». А между тем время идет, которое, как известно, дороже денег. Например, в сентябре текущего года можно отпраздновать 30-летие «шоковой терапии» в Польше, которая вызвала и обвальную приватизацию, и скачок цен, и последующее повышение эффективности, появление новых источников роста и устойчивый здоровый рост экономики.

Напомню, в Польше в сентябре 1989 года экспертная комиссия под председательством Лешека Бальцеровича, министра финансов и вице-премьера правительства, подготовила план по быстрому освобождению польской экономики от «госплана» в пользу капитализма. Пикантный момент, членом комиссии был даже Джордж Сорос. Спустя некоторое время «план Бальцеровича» был реализован президентом Валенсой. Шок экономики был глубоким, но терапия оказалась интенсивной и эффективной.

Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения. Но никто не запрещает рассуждать по ее поводу. Достаточно представить, что польским президентом был в тот момент Лукашенко, а его экономическим стратегом был бы кто-то из наших нерешительных либеральных экономистов.

Это была бы совершенно иная Польша, до боли похожая на современную Беларусь.

Константин Скуратович, «Белрынок»