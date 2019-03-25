Видеохит: Собака во время интервью «съела» микрофон 3 25.03.2019, 13:00

Сюжет снимали представители австралийской новостной станции.

В Сети появилось видео, в котором собака испортила интервью журналисту, откусив часть микрофона. Ролик получился настолько забавным, что приобрел вирусную популярность на ресурсе Imgur, пишет korrespondent.net.

Авторами сюжета являются представители австралийской новостной станции Network 10 Perth. К настоящему моменту видео получило более 150 тысяч откликов, и сотни комментариев на Imgur.

В видео видно, что собака, откусывая верхушку микрофона за секунду, спешно убегает с ней за кадр. Вероятно, она приняла микрофон за игрушку.