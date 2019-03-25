Предохранитель от узурпации Павел Казарин

25.03.2019, 13:07

Павел Казарин

Все украинские недостатки – прямое продолжение достоинств.

Порой хочется малодушно сбежать из соцсетей до мая. Слишком много эмоций. Любой спор перерастает в драку. «Не смей подходить, пока не скажешь, кто ты такой».

В эти моменты полезно читать новости из постсоветских стран. Про город Нурсултан и одноименные проспекты. Про законы, запрещающие дискредитацию власти. Про ужесточение права на митинги. Про изоляцию локального интернета от глобального.

Конечно, мне скажут, что логичнее сравнивать украинские новости с европейскими. Проблема лишь в том, что большая часть Украины Европой никогда не была. Она была отрезана от нее – железным занавесом и столетиями истории. Если брать 1991-й за точку отсчета, то все это время украинцы движутся с востока на запад. И новости их бывших соседей по Союзу – это хорошая иллюстрация выбранного ими и украинцами пути.

Да, Украина – это молодая и неустойчивая демократия. Плоть от плоти внутренних раздраев, фобий и иллюзий. Да, украинцы ругаются друг с другом до посиневших костяшек и побелевших скул. Да, настоящее противоречиво, будущее туманно, но прошлое и вовсе никуда не годится. Потому что в этом прошлом не было ничего, что хотелось бы упаковать в багаж.

Украинцы понятия не имеют, кто станет следующим президентом. Они лишь догадываются, какие партии станут штурмовать парламент. Они с юношеским максимализмом готовы голосовать за новичков, но даже это – всего лишь попытка нащупать какое-то новое будущее. Потому что прошлое в бюллетенях олицетворяют совсем другие фамилии.

Можно как угодно относиться к Верховной Раде. Ее родимые пятна слишком очевидны, чтобы тратить время на их описание. Но она все равно остается противовесом любому обитателю Банковой. С которой любой победитель гонки будет обречен договариваться. Прозвучит смешно, но, порой, предохранитель от узурпации иногда выглядит именно так.

Да, в стране цветет коррупция. Индекс ее восприятия довольно высок. Но в том и штука, что этот показатель доказывает лишь то, что украинцы способны ее обсуждать. Что они могут оценить ее масштабы и губительность. У многих бывших соседей Украины по коммуналке такой возможности не существует.

Украинцы очень далеки от тех стран, которые любят ставить себе в пример. Но точно так же они далеки от тех, с кем раньше жили под одной крышей. Вся их стабильность выстроена на углеводородах. Все их единодушие – на пропаганде. Вся их предсказуемость – на монополии трона.

Все украинские недостатки – прямое продолжение достоинств. Неврозы лучше комы. Споры лучше молчания. Нестабильность сулит украинцам немало рисков, но абсолютный покой бывает лишь на кладбище.

Я не знаю будущего Украины. Украинцы нащупывают его в режиме реального времени – изо дня в день, из года в год. Но иногда процесс важнее результата – лишь потому, что никому не удавалось жить без ошибок. И даже если в украинской реальности слишком много политики – это все равно лучше, чем если бы в украинской жизни политики не было вовсе.

Павел Казарин, «Фейсбук»