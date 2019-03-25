«Паварот да Горадна»: Гродненцы в историческом стихотворении приветствуют вторую столицу БНР 1 25.03.2019, 13:11

Автор стихотворения также написал слова к гимну БНР «Мы выйдем шчыльнымі радамі».

Стих Макара Кравцова “Паварот да Горадна” прочитали 18 гродненцев и гродненок. Ролик появился в сети 24 марта и приурочен к 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики, пишет сайт hrodna.life.

Стихотворение было написано по поводу переезда правительства БНР из Вильни в Гродно, после которого город стали называть второй столицей Белорусской Народной Республики.

Автор текста, Макар Кравцов (Костевич), уроженец Гродненщины, писатель, поэт, переводчик, публицист, общественно-политический деятель. Он автор слов к гимну БНР “Мы выйдем шчыльнымі радамі” и исторического труда о БНР «Совет Белорусского Народной Республики» (1921 года). В 1939 году был арестован большевиками и погиб в заключении.