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Видеофакт: Украинские воины уничтожили «Урал» боевиков с оружием и боеприпасами

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  • 25.03.2019, 13:16
  • 2,823
Иллюстрационное фото

Операция была проведена на передовой.

Украинские военнослужащие уничтожили в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе технику оккупационных войск РФ, которая подвозила на передовую оружие и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав соответствующее видео.

"Воинами ОС уничтожена одна единица военной техники "Урал", которая подвозила БК и вооружения на передовую российским оккупантам", - написал он.

По данным разведки, в результате подрыва транспорта ликвидирован один террорист.


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