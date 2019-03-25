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На торгах в Минске доллар заметно вырос

  • 25.03.2019, 13:24
  • 1,448

Российский рубль подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 25 марта прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,0119, до 2,1141 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0025, до 2,3904 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0079, до 3,2817 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


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