Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа после обстрелов 25.03.2019, 13:32

Нетаньяху готовит ответ террористам из ХАМАС.

Израиль закрыл контрольно-пропускные пункты «Эрез» и «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа после ракетного обстрела, сообщает Ynet со ссылкой на координатора деятельности Израиля на палестинских территориях Камиля Абу Рокона (перевод – РБК).

Всего на границе сектора Газа есть пять контрольно-пропускных пунктов, часть из них предназначена только для грузового транспорта.

Минувшей ночью в результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали шесть человек, включая детей. Ракета попала в жилой дом в селении Мишмерет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в связи со случившимся прервал визит в США, он вылетит в Израиль после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Нетаньяху заявил, что страна «решительно ответит» ХАМАС и террористам. Премьер Израиля также провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической службы и Совета национальной безопасности.