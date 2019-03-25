Лукашенко рассказал, как выращивать баранов в пойме Днепра 38 25.03.2019, 13:35

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Диктатор недоволен развитием сельского хозяйства на Могилевщине.

Лукашенко требует развивать «новые направления» в сельском хозяйстве. Соответствующее поручение он дал 25 марта во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает пресс-служба диктатора.

Посещая хозяйство, Лукашенко поинтересовался специализацией предприятия, перспективами его развития.

Директор «Газовика-Сипаково» Вадим Гарбина рассказал, что предприятие занимается производством мясо-молочной продукции и намерено расширять это направление. Через год-два здесь планируют производить рапсовое масло, пока эту культуру только выращивают и затем продают другим хозяйствам.

Президент отметил, что на фоне других предприятий в области «Газовик-Сипаково» работает хорошо, но надо развивать новые направления. «Нужна изюминка в каждом хозяйстве, по старинке работать нельзя — это беда, — подчеркнул диктатор. — Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать новые направления развития».

Производить, обратил он внимание, нужно востребованную на рынке продукцию: если, например, спросом пользуется брусника или грибы, надо заняться их выращиванием. «Вам надо подумать о серьезных перспективах. Да, это северные регионы, здесь, наверное, лозу виноградную не посеешь, импортозамещением заниматься не будешь. Но все равно по импорту мы много чего завозим», — отметил Лукашенко.

«Его уровень развития такой, что он должен не просто вспахать, посеять, комбикорма произвести, отдать коровам, переработать быков на мясо, а от коров получить молоко. Это элементарщина. Уже при такой базе надо думать, как обрабатывать пойму Днепра, каких баранов, овец на этой пойме растить, — сказал диктатор. — В этом суть развития сельского хозяйства и в этом суть сказанного в Барановичах. Все, традиционно работать забыли — это должно работать автоматом. Надо создавать новое».