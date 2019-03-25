Средняя зарплата учителей в Латвии больше 600 евро «на руки», но их не устраивает 1 25.03.2019, 13:41

Минималка учителей в Латвии – 530 евро «на руки».

Министерство образования и науки Латвии обнародовало информацию о зарплатах учителей. Оказалось, что пятая часть всех учителей получает «минималку» в 530 евро, а самый популярный диапазон зарплат – это 590–650 евро в месяц «на руки», сообщает «Салідарнасць».

На днях около двух тысяч учителей вышли на пикет к зданию Сейма. Они требовали повышения минимальной зарплаты до 750 евро (560 евро на руки) к 1 сентября и гарантий этого повышения от правительства. Во время акции учителя жаловались, что у них не получается делать накопления, а одежду они покупают в секонд-хендах. Заявлено, что если их требования не выполнят, последует всеобщая забастовка.

К протестующим вышел премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и поддержал педагогов. По его мнению, государство неэффективно расходует средства на образование: при больших вложениях у системы образования низкая отдача, поэтому «надо привести в порядок и найти, куда уходят деньги». Кроме того, участников поддержала спикер Сейма Инара Мурниеце.