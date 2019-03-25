Зеленский предлагает идти в Евросоюз по несуществующей процедуре 17 25.03.2019, 13:57

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Кандидат в президенты Украины допустил несколько важных ошибок в рассуждениях о евроинтеграции.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил путь Украины в ЕС по процедуре, которой в Евросоюзе не существует.

Об этом говорится в статье "Европейской правды", опубликованной по итогам опроса четырех самых рейтинговых кандидатов в президенты, которые называют себя проевропейскими.

В целом кандидат Зеленский поддерживает движение Украины к вступлению в ЕС, но процедуры, которую описали в его штабе, не существует.

"Буду делать все для того, чтобы через пять лет Украина могла бы обратиться (к Евросоюзу. – ЕП) за Планом по кандидатству – не меньше. В идеале – обращение за Планом относительно членства", – заявили в штабе Зеленского.

"Эта фраза – настоящее фиаско. Это – свидетельство провала "Зе-команды" в европейской сфере, она ошибочна от начала до конца. Даже студент-международник объяснил бы им, что в Евросоюзе не существует "Плана по кандидатству". Сюрприз, но "плана по членству" тоже нет (в отличие от НАТО, где есть документ с похожим названием – ПДЧ). Более того, процедуры расширения Союза вообще не предусматривают каких-либо "планов" или подобного документа, за которым можно "обратиться" в ЕС", – поясняется в статье.

Кроме того, кандидат Зеленский предлагает создать офис по координации процесса евроинтеграции внутри Кабинета министров, чтобы ускорить имплементацию Соглашения об ассоциации.

Впрочем, с 2014 года в структуре Кабмина работает правительственный офис именно с таким названием, а с 2016 года Украина получила также профильного вице-премьера, которому подчинен этот офис.

Заметим, что все ответы, которые ЕвроПравде прислали в штабах, были лично согласованы кандидатами.