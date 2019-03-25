Как белоруска научилась с нуля шить гимнастические купальники для соревнований мирового уровня 2 25.03.2019, 14:23

Взяться за шитье жительницу Барановичей заставили первые соревнования старшей дочери.

Когда 13 лет назад Мария Скидан переехала из Минска в Барановичи, ее навыки шитья были на нуле. Сегодня она – профессионал, который шьет гимнастические купальники для соревнований мирового уровня. Мария рассказала Intex-press, что подтолкнуло ее заняться этим делом, сколько времени уходит на создание одного костюма и почему, достигнув успехов, она подумывает оставить ремесло.

Взяться за шитье Марию Скидан заставили… первые соревнования старшей дочери. Девочку отдали в художественную гимнастику. И когда Мария увидела костюм, который бесплатно предоставляли в спортшколе для соревнований, она поняла, что ее дочери срочно нужен красивый купальник.

– Никого не хочу обидеть, но, когда я увидела эти костюмы, которые прошли не одни руки, я была в ужасе. Мне стало жалко своего ребенка. Хороший новый купальник тогда стоил $300–350. Большие деньги, тем более что на тот момент мы жили на съемной квартире и строили жилье. И я решили пошить купальник сама, – вспоминает Мария.

Из Москвы привезли два простых купальника – черный и розовый. За ночь из них она сшила один и расшила пайетками.

«Дети ушли из спорта, а я осталась»

Сначала Мария шила купальники для своих детей: средняя дочь тоже стала заниматься гимнастикой. Тонкости создания гимнастических купальников она постигала с нуля, читая форумы, изучая видео в интернете.

– Я нашла форум, где такие же мамы, как я, и профессиональные швеи делились опытом. Помню, специалист, которая сейчас обшивает сборную России и берет за свои уроки огромные деньги, тогда абсолютно бесплатно раздавала советы на форуме, – рассказывает Мария.

Шила в основном ночами. Сколько метров ткани было поначалу испорчено, горожанка сбилась со счету. Но со временем она научилась не только конструировать и выкраивать купальники, но и освоила более сложные вещи. К примеру, технику нанесения краски на ткань с помощью специального прибора – аэрографа.

А затем от пошива для себя перешла к заказам. Сначала клиентами были мамы девочек, которые ходили с ее детьми на гимнастику, позже – тренеры и спортсмены высокого уровня. А однажды ее нашла белорусская тренер, которая эмигрировала в Канаду, и попросила сшить купальник к юношеским олимпийским играм для ее воспитанницы. Так Мария вышла на международный уровень.

– Девочки мои затем по разным причинам ушли из спорта, а я так и осталась.

«Тысяч долларов не заработала»

Лет пять назад Мария поняла, что хотела бы сделать любимое дело еще и источником дохода. У нее был начальный капитал – деньги от продажи дачи, доставшейся в наследство. Мария закупила швейные машинки, сняла помещение под мастерскую, наняла швей, чтобы можно было брать больше заказов. Но что-то пошло не так.

– У меня не было бизнес-плана. Мне казалось: купил оборудование, снял помещение, оформил все документы – и работай. Но как только я выходила из мастерской, работа останавливалась. Возможно, люди были не те. Возможно, во мне нет предпринимательской жилки. Плюс начались колебания курсов, потом развод с мужем… В общем, тысяч долларов я не заработала, мастерскую пришлось закрыть, – говорит горожанка.

Сейчас она работает дома. Берет столько заказов, чтобы хватило содержать себя и детей.

– Я легко отношусь к деньгам. Возможно, еще и поэтому мой бизнес не пошел. Ценник на мои купальники такой же, как был лет семь назад. Если бы меня кто-то содержал, я бы, наверное, вообще их бесплатно шила. Для меня это больше хобби, чем бизнес, – поясняет Мария.

На создание гимнастического костюма, который Мария Скидан шила для спортсменки из Витебска, ушло около месяца.

Сложнее, чем платье

На создание одного купальника уходит от четырех дней до нескольких месяцев. Сложнее всего, по словам Марии, ей даются копии чужих работ. Не технически, а психологически сложнее. Хотя она и делает их ради заработка.

– Даже когда мне приносят фото и просят сделать такой же костюм, я стараюсь внести что-то свое. Ведь это то же самое, что украсть чужую вещь. К тому же вряд ли кому-то понравится, если на ковер выйдут несколько спортсменок в одинаковых купальниках. Потому я всегда стараюсь отговорить клиентов от копирования, – говорит Мария.

Сейчас 90% заказчиков стараются удешевить стоимость костюма. Если раньше их шили из дорогих итальянских тканей, то сейчас чаще делают выбор в пользу китайских и корейских, которые не хуже по качеству, но в разы дешевле.

Средний костюм сегодня стоит около $200, большую часть цены составляет стоимость материалов. В идеале новый купальник шьется под каждую программу. Но большинство костюмов носится, пока ребенок не вырастет. А многие шьют их в кредит – зарплаты не позволяют сразу отдать такую сумму.

Изменилась и мода. Наряды стали более откровенными, их цвета уже не такие яркие, но декора стало больше. А сами модели стали гораздо сложнее.

– Пошить купальник намного сложнее, чем пошить платье. Нужно учитывать эластичность костюма, подстраиваться под конкретное упражнение. Сейчас появились более сложные модели: например, купальники-трансформеры, – объясняет Мария.

«Хочу взять паузу»

Мария любит свое дело и хорошо в нем разбирается, но в последнее время она подумывает сделать перерыв:

– Чтобы прокормить себя и детей, я работаю без выходных. Даже отпуск не могу себе позволить. Усталость накопилась, и сейчас я просто хочу взять паузу. Возможно, даже сменить вид деятельности, устроиться на обычную работу. Чтобы в очередной раз понять, что купальники – это мое, и вернуться с новыми силами, с новыми проектами.