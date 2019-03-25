За семь лет средняя зарплата в Эстонии выросла на 58% 25.03.2019, 14:47

Эстонцы, эмигрировавшие из страны, начали возвращаться на родину.

За семь лет средняя зарплата в Эстонии выросла на 58%, а страна приближается к среднему по Европейскому союзу уровню доходов, сообщает delfi.ee.

В Эстонии ВВП на человека достиг 79% от среднеевропейского уже в 2017 году, и в этом отношении уже уверенно обходит, к примеру, Португалию и Польшу. А в 2018 году ВВП страны вырос на 3.9% – в полтора раза выше среднего роста по ЕС.

Из-за высокого экономического роста в минувшем году в страну вернулось на шесть тысяч человек больше, чем эмигрировало. К тому же, в Эстонии работает около 20 000 иностранцев, многие из которых – выходцы из стран ЕС, в том числе из развитых стран.

Главный экономист банка Luminor Eesti Тыну Пальма считает, что для сохранения стабильного долгосрочного роста экономики стране нужно инвестировать в первую очередь в человеческий капитал. Самыми важными он считает поддержку «научно-исследовательской деятельности, образования, социального обеспечения и интеллектуальной инфраструктуры».

Экономика в Эстонии хорошо развита в сфере цифровой экономики. Благодаря расширяющемуся сектору IT получилось увеличить прибыль во всех отраслях экономики, даже в промышленности. Но по мнению эксперта, переход на использование цифровых технологий и внедрение других технологических новинок на предприятиях помогут повысить экспорт услуг, и это тоже критически важно для эстонской экономики.