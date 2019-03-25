Белорусы смогут отстоять свое право на независимость 1 Леонид Невзлин

25.03.2019, 14:53

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ЛЕОНИД НЕВЗЛИН

Сегодня День Воли актуален как никогда.

Сегодня, 25 марта, белорусы во всем мире отмечают Дзень Волi – День Свободы. В этот день 101 год назад была принята Третья Уставная грамота Белорусской Народной Республики, провозгласившая независимость Беларуси.

«Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее ярмо государственной зависимости, которое насильно набросили российские цари на нашу свободную и независимую страну. С этого времени Белорусская Народная Республика провозглашается Независимым и Свободным Государством», - говорится в этом историческом документе.

Еще летом 1917 года белорусские патриоты начали добиваться автономии Беларуси в составе России. В декабре 1917 года был созван Первый Всебеларуский съезд в Минске. Но большевики разогнали съезд, на котором белорусы хотели определить судьбу своего народа. Власть большевики не удержали. Независимость БНР была провозглашена в марте 1918 года в оккупированном немецкими войсками Минске. Немцы отказались признать БНР. А спустя год (даже меньше) белорусская республика была ликвидирована большевиками, которые объявили, что создание БНР — попытка буржуазно-помещичьих кругов оторвать Беларусь от России.

И весь советский период история Беларуси – это была история БССР. С конца 1980-х в Беларуси началось национальное возрождение, и 25 марта стало тем днем, когда отмечается начало белорусской государственности. Однако официальные власти всегда были против этого неофициального праздника. С момента прихода к власти Александра Лукашенко (а в этом году будет 25 лет, как он занимает пост президента Беларуси) 25 марта становится не только исторической датой, но и днем массовых акций протеста. Граждане страны выступают за свободу, за свои права, против диктатуры и беззакония. Власти на это отвечают разгоном шествий и арестами.

Сейчас праздник, когда белорусы по всему миру отмечают день национальной государственности и независимости, актуален как никогда. Все чаще упоминается такой сценарий сохранения Владимира Путина у власти, как принуждение Беларуси к объединению с Россией, чтобы Путин смог возглавить новое государство в обход конституционных ограничений по срокам (об этом на днях сообщал, например, Bloomberg). Но я верю, белорусский народ сможет отстоять свое право на независимость и национальную идентичность, а сама страна пойдет по пути демократического развития, причем возможностей для этого у Беларуси гораздо больше, чем у России. З Днем Волi!

Ты не гніся, брат, ніколіТраўкаю пахілай,Сам пружыны своёй доліВыкуй ўласнай сілай!Бо хоць кажуць, што з уклонуНе баліць галоўка, -Не зважай: з ярма-прыгонуВыйшла гэта слоўка.

Не прасі, не спадзявайсяТы на дапамогу,Сам з нягодамі змагайся,Сам прабі дарогу!

Хоць памогуць табе людзіАдшукаць дарогі,А саб'ешся, зноў ты будзешАбіваць парогі.

Не лісціся к сільным, дружа,Зеллейкам-бярозкай,Бо не выйдзеш век з-пад гужа,Страціш вобраз боскі,

І ў людзей ты гонар страціш -І цябе зракуцца:Лепш змагацца вольным, браце,Чым цярпець ды гнуцца.

(Якуб Колас)

Леонид Невзлин, Telegram