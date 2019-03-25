Заместитель Бабича работал генконсулом России в Симферополе перед аннексией Крыма

Заместитель Бабича работал генконсулом России в Симферополе перед аннексией Крыма1
- 25.03.2019, 15:06
Биография Владимира Андреева весьма примечательна.
Сайт Charter97.org недавно сообщал, что в посольстве России в Минске работает сын российского политика Франца Клинцевича.
Nn.by обратили внимание на еще одного сотрудника посольства, фактически, второго человека после Михаила Бабича — 58-летнего дипломата Владимира Андреева.
Биография Владимира Андреева весьма примечательна: он всю карьеру проработал в системе советского и российского МИД, причем до 2013 года являлся генконсулом России в украинском Крыму, в Симферополе.
С должности Андреев ушел после скандала: он назвал крымских татар «коллективными предателями».
Дело было так: в Севастополе проходила презентация фильма о сталинской депортация татар, на которую должны были прийти гости из России. Андреев перед показом пригласил их к себе и запретил идти на премьеру. Почему? Потом он объяснял позицию журналистам: «Россия не могла быть представлена на премьере фильма, искажающего правду о Великой Отечественной войне. […] В нем не затронута тема сотрудничества лиц крымскотатарской национальности с фашистскими оккупантами. […] Тема предательства со стороны представителей крымскотатарского населения должно присутствовать как объяснение депортации. […] Это абсолютно официально. Запишите и прокручивайте любому крымскому татарину. Мое слово и слово России должно звучать», — сказал он.
В итоге дело едва не завершилось штурмом российского представительства татарами, которых огулом в оправдание депортации назвали предателями.
Ряд украинских политических партий призвал к выдворению Андреева из страны, в итоге тот ушел сам.
Но всплыл, как видим, помощником Бабича в Минске.
За деятельность в Крыму Андреева стали называть «лучшим другом Сталина».