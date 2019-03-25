Какой будет погода на этой неделе 25.03.2019, 15:27

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Похолодает, но это ненадолго.

Характерной особенностью мартовской погоды является ее частая изменчивость. Не стал исключением и март этого года. После недели теплой, почти апрельской погоды температурный режим вернется в свои климатические рамки. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

26 марта, во вторник, через территорию нашей страны пройдет холодный атмосферный фронт, вслед за которым придет более прохладный воздух. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки — в основном это будет мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2, максимальная днем +2…8.

В среду, 27 марта, погодные условия ночью будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, в дневные часы скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью 0…−6, днем +1…7.

28 марта, в четверг, в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северу местами возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…−5, при длительных прояснениях до −7, днем +5…10.

В пятницу, 29 марта, хозяином погоды в большинстве регионов останется повышенное атмосферное давление и осадков не ожидается, лишь ночью по северной половине страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, местами пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4, максимальная днем от +6 по северо-востоку до +13 по юго-западу страны.

В предстоящие выходные ситуация в атмосфере изменится. Более теплый воздух начнет поступать с Западной Европы, поэтому похолодание будет кратковременным.