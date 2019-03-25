Игорь Криушенко: У команды есть характер 5 25.03.2019, 15:59

1,001

Главный тренер сборной Беларуси по футболу прокомментировал результат матча с Северной Ирландией.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал выездное поражение от команды Северной Ирландии (1:2) в матче квалификации чемпионата Европы-2020. Слова рулевого передает спецкор pressball.by Филипп Матюшонок из Белфаста.

- Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К манере соперника со множеством подач, фланговой игры мы готовились. И поэтому обидно вдвойне, что пропустили второй мяч после низовой фланговой передачи: не успели закрыть центральную зону. Но что делать?.. Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Наверное, в плюс занесу то, что команда боролась до конца, была более сконцентрированной, действовала злее. Наверное, ребята почувствовали, что можно играть от соперника и добиваться результата.

- Что сказали в раздевалке футболистам после столь обидного поражения?

- Поблагодарил их, поддержал. Они взрослые мужики. Да, обидно... В этой ситуации много не скажешь.

- Не жалеете, что поздно поменяли Павла Савицкого на Павла Нехайчика? У первого, по сути, не было моментов, а второй имел два в отведенный отрезок времени.

- Это взгляд со стороны. Понятно, что замена напрашивалась. Тут еще были нюансы: опорники выполнили много работы — и Драгун, и Маевский, который играл с травмой. Нужно было держать опцию до последнего, так как в любой момент каждый из опорников мог попросить замену. Паша вошел в игру агрессивно и мел два хороших момента. Повторюсь: команда показала, что готова сражаться до конца. Мы, можно сказать, устроили навал, было много верховых передач в штрафную. В концовке и Мартынович пошел вперед... У команды есть характер, хорошая спортивная злость. Жаль, что не удалось забить в ответ.