США получили доступ к двум портам Омана 1 25.03.2019, 16:27

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Вашингтон получил доступ к портам, расположенным на берегу Аравийского моря.

Султанат Оман и США подписали соглашение, предоставляющее американским военным кораблям доступ к двум портам Омана.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства США в Омане, передает unian.net.

Как следует из сообщения, «Стратегическое рамочное соглашение», подписанное послом США в султанате Марком Сиверсом и генеральным секретарем Министерства обороны Омана Мохаммедлом ар-Расби, предполагает предоставление американской стороне доступа к портам Салала и Дукм, расположенным на берегу Аравийского моря.

Для Соединенных Штатов соглашение является расширением военного присутствия в Омане (американские военно-воздушные силы используют одну из оманских баз), позволяющим усилить свое присутствие в стратегически важном районе (порт Салала расположен неподалеку от границы Омана с Йеменом, в то время как Дукм находится ближе к Оманскому заливу и, следовательно, входу в Персидский залив.

Для Омана соглашение имеет в первую очередь экономическое значение. Султанат хочет значительно расширить порт Дукм, но при этом не желает терять свою нынешнюю важную политическую и дипломатическую роль нейтральной страны в регионе, совершенно разделенном на «саудовский» и «иранский» лагеря.