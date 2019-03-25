Смоленская катастрофа: британские эксперты подтвердили следы взрывчатки на обломках Ту-154М 15 25.03.2019, 16:42

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Прокуратура Польши передала образцы британцам в мае 2017 года.

Британская лаборатория судебно-взрывчатых веществ Forensic Explosives Laboratory, подчиненная Министерству обороны Великобритании, подтвердила, что обнаружила следы веществ, использующихся для производства взрывчатки, в частности тротила, на большинстве из 200 образцов обломков самолета Ту-154М, переданных ей Национальной прокуратурой Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Gazeta Polska Codziennie".

Несколько недель назад в польскую прокуратуру поступило письмо, сообщающее о частичных результатах исследования, проведенного в лаборатории, говорится в сообщении. Прокуратура передала образцы британцам в мае 2017 года.

В середине апреля 2018 подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией.