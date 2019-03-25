Совместный президентский опрос трех компаний: Во втором туре Зеленский побеждает всех 11 25.03.2019, 17:12

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Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Как выглядит предвыборный расклад президентской гонки в Украине.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг" за 5-14 марта 2019 года, сообщает unian.net.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко - 26% против 19%. В то же время, Владимир Зеленский побеждает как в паре с Петром Порошенко - 39% против 18%, так и с Юлией Тимошенко - 34% против 21%.

Опрос проводился 5-14 марта 2019 года. Всего было опрошено 15 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.