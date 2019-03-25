Продавец: Мясо раньше хорошо брали, а теперь кости суповые, куриные наборы 25.03.2019, 17:21

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Что бобруйчане покупают в продуктовых магазинах.

Покупатели стали снова смотреть на ценники и выбирать что подешевле – поделились наблюдениями с bobruisk.ru продавцы бобруйских продуктовых магазинов.

Идет «война» за покупателя

Ольга (имя, по ее просьбе, изменено) заведует одним из сетевых магазинов города. Она утверждает: сегодня, как никогда, идет «война» за покупателя – «сетевики» соревнуются друг с другом в акциях, распродажах и других маркетинговых уловках, потому что люди ищут, где дешевле.

По словам завмага, резкий спад покупательской активности стал наблюдаться год назад. Сейчас, в зависимости от того, появляются ли поблизости другие магазины, у кого-то он продолжается, у кого-то приостановился. Но в целом по торговому объекту, в котором работает Ольга, средний чек снизился на 10 процентов. Причем тенденция, по словам Ольги, такова, что дорогой продукции магазин стал заказывать в три-четыре раза меньше, в основном социально значимую – хлеб, молоко, мясосодержащие продукты.

– Молочное всегда брали хорошо, но сейчас молоко, например, чаще покупают в пластиковых пакетах, а не в коробках или бутылках, потому что оно дешевле, – делится наблюдениями Ольга. – Мясо раньше хорошо брали, сейчас – нет, поэтому мы стали больше заказывать на магазин косточки суповые, куриные наборы. Такое раскупают в первую очередь, а уже потом – куриные голени, например.

Елена Говаровская десять лет заведует продуктовым магазином №28. Она вспоминает времена, когда очередь покупателей в их небольшом магазине стояла от прилавка до самых дверей. Один-три человека – сегодняшние реалии.

– Люди мало покупают и смотрят, что подешевле, – говорит Елена. – В основном берут хлеб, молоко, недорогую колбасу. Более-менее натуральные копчености – от 9 рублей за килограмм – не востребованы, их, если и берут, то не больше 200-300 граммов. А вот водку и сигареты покупают, как мне кажется, независимо от того, есть деньги или нет. Особенно востребованы сигареты, хотя они постоянно дорожают. Спросом также пользуются картофель, морковка, свекла, за ними – апельсины, мандарины. Но если раньше, например, перед Новым годом брали по несколько килограммов мандарин, то перед 2019-м такого уже не было.

В этом магазине, по словам заведующей, средний чек «подешевел» на 40 процентов:

– Один покупатель оставляет за раз в магазине около десяти рублей, не больше. А многие берут продукты за «карту рассрочки», а потом рассчитываются в течение нескольких месяцев.

«Дочке покупаем говядину, себе – курицу»

А теперь поинтересуемся мнением покупателей.

Елене 28 лет, она фармацевт, замужем и сейчас в «декрете», ждет второго ребенка. Семья начала экономить с лета прошлого года, когда ее супругу сначала стали задерживать зарплату, а потом он и вовсе остался без работы. Почти полгода семья жила только на зарплату Елены и мелкие заработки мужа. В месяц на двоих выходило около 800 рублей. Из них на еду – 300-400.

Пару недель назад супруг Елены устроился на работу, мужчине пообещали платить примерно 600 рублей.

– Для нашего города это приемлемо, – считает Елена.

Но сейчас сама она уже находится на больничном по беременности и родам и понимает, что с появлением нового члена семьи доход снова снизится.

– Стараемся, когда есть деньги, купить запас продуктов, которые не портятся, а остальное – молоко, хлеб, творог – по мере необходимости – описывает женщина свои расходы. – Очень выручают дисконтные карты, акции и… дискаунтер «Светофор». Фрукты покупаем только сезонные, овощи у нас со своего огорода, делаем много консервации, свинину и куриное мясо покупаем у местных фермеров. Колбасы и сосиски не берем, потому что цены «кусаются», и лучше купить мясо и приготовить самостоятельно.

– Детское пособие – это только половина моей привычной зарплаты, – рассуждает Елена. – Придется снова пересматривать расходы и забыть о ежегодном отпуске. Хорошо еще, что живем в своей квартире.

24-летняя Екатерина работает на частном предприятии экономистом, муж трудится аппаратчиком на госпредприятии. Единственный ребенок – девочка – ходит в детсад.

Екатерина признается: когда ребенок пошел в детский сад, стали экономить – «на себе».

– Дочери покупаем говядину, молоко и творог нормальной жирности, фрукты и сладости, а себе – курицу, «молочку» меньшей жирности. Полуфабрикаты не покупаем, если разобраться – это совсем невыгодно. Если встречаем «долгоиграющий» товар по скидке, то берем его про запас.

По словам Екатерины, раньше, когда хотелось, они могли позволить себе купить креветки, красную рыбу, дорогие орехи.

– Сейчас я десять раз подумаю, прежде чем положу это в корзинку! – улыбается Катя.

– А иначе не получается, – добавляет она. – Пишут, что зарплаты растут, но где, у кого? А вот цены на продукты, на коммуналку, на бензин «радуют» чуть ли не ежедневно. Еще пару лет назад мы еще могли даже что-то отложить, сейчас уже не получается.