Белорусские добровольцы в Украине: Мы первыми придем на защиту нашей страны 5 25.03.2019, 17:34

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Тактическая группа «Беларусь» записала поздравление в честь 101-ой годовщины БНР.

Добровольцы из тактической группы «Беларусь» в Украине записали обращение в честь 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, пишет «Новы час».

- Братья-белорусы! В этот день, 101 год назад, наши предки обрели независимость нашего государства! За это наш Кривицкий род более 70 лет терпел издевательства и притеснения со стороны восточной империи. Они уничтожали нашу интеллигенцию - ум нации, запрещали язык и письменность, но мы выстояли и сегодня имеем свое государство, благодаря жертвенности наших предков.

Сегодня вопрос нашей независимости стоит остро, как никогда.

Мы, бойцы-белорусы в Украине, уверяем вас, что первыми придем на защиту нашей страны! Но только сплотившись мы сможем дать отпор нашествию! От каждого из нас зависит судьба нашего Отечества!

Жыве Беларусь! Жыве вечна! - говорится в обращении добровольцев.