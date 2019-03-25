Расследование Мюллера: какими будут последствия для России? 25.03.2019, 17:32

Роберт Мюллер

Санкции против Кремля останутся в силе.

В США опубликованы итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно которым президент Дональд Трамп не вступал с Россией в сговор для победы на выборах. Изменятся ли теперь отношения между Вашингтоном и Москвой - в материале BBC.

Расследование, которое должно было выявить, договаривался ли Трамп с Москвой о поддержке, которая позволила бы ему обойти кандидата-демократа Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, продолжалось последние два года.

Итоги работы Мюллера не раскрываются, основные выводы содержатся в отчете, который подготовил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр, получивший доклад Мюллера на прошлой неделе. Он передал документ представителям комитета по судебным делам Палаты представителей США - отчет опубликован на сайте минюста.

Во время расследования "российского следа" в выборах 2016 года Мюллер искал ответ на несколько вопросов - вмешивалась ли Россия в выборы, просили ли Трамп или другие участники его кампании о поддержке для победы и пытались ли президент США или его приближенные воспрепятствовать правосудию.

В отчете Барра говорится, что, согласно выводам Мюллера, "расследование не установило, что члены кампании Трампа сговорились с российскими властями о действиях, направленных на вмешательство в выборы, или каким-либо образом координировались с ними".

Россия пыталась вмешаться в выборы или нет?

Расследование Мюллера дает однозначный ответ на этот вопрос: пыталась. Как говорится в докладе, спецпрокурор доказал "два основных пути российского вмешательства".

Первый связан с деятельностью "Агентства интернет-исследований", предположительно связанного с близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным - в СМИ эту организацию также называют "фабрикой троллей".

В докладе утверждается, что агентство пыталось "распространять дезинформацию", а также проводило "операции в социальных сетях". Эта деятельность, считает Мюллер, была направлена на то, чтобы посеять общественные разногласия и "в конечном итоге вмешаться в выборы".

Доказательств того, что Трамп или участники его кампании работали с "Агентством интернет-исследований", у Мюллера нет. При этом еще в феврале 2018 года минюст США опубликовал обвинительное заключение в адрес 13 россиян, которые пытались повлиять на президентские выборы 2016 года через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях.

Первый номер в этом списке - Евгений Пригожин, остальные - программисты, переводчики и менеджеры. Сам Пригожин и его холдинг "Конкорд" оспаривают позицию Мюллера по этому вопросу.

Один из членов списка, Сергей Полозов, в марте дал интервью, в котором сообщил, что действительно сотрудничал с "фабрикой троллей", но не знал, что она вела деятельность по вмешательству в выборы".

Что делали российские чиновники?

Второй способ вмешательства Мюллер описывал как "усилия российских властей по проведению хакерских взломов, которые направлены на сбор и распространение информации для влияния на выборы".

Как установил спецпрокурор, лица, непосредственные связанные с российскими властями, успешно взломали компьютеры и почтовые ящики людей, связанных с кампанией Хиллари Клинтон и Демпартией США. Позже похищенные данные распространялись через посредников, в том числе ресурс WikiLeaks.

В Кремле неоднократно отрицали, что Москва прилагала какие-либо усилия по поддержке Трампа, хотя президент Владимир Путин признавался, что желал его победы - якобы потому что кандидат говорил о желании нормализовать отношения с Россией.

Какие именно российские чиновники предположительно участвовали во вмешательстве в выборы, в отчете по итогам расследования Мюллера не говорится.

WikiLeaks действительно публиковал многочисленные документы, касающиеся кампании Хиллари Клинтон, например, о попытках дискредитировать ее конкурентов из числа однопартийцев. Утечки привели к увольнениям в национальном комитете Демпартии США.

В докладе отмечается, что выводы Мюллера позволили предъявить обвинения "российским военным", на которых он возлагает ответственность за атаки. Речь идет о заочных обвинениях в адрес 12 граждан России, которых власти США считают сотрудниками российской разведки.

Но никаких свидетельств того, что участники кампании Трампа или связанные с ней люди координировались с хакерами, у Мюллера нет - хотя, как утверждает спецпрокурор, с российской стороны поступали такие предложения.

Получается, Трамп полностью оправдан и новых расследований не будет?

Не совсем. Вторая часть расследования Мюллера была посвящена тому, пытались ли президент США и его окружение как-либо воспрепятствовать расследованию.

Сама работа комиссии Мюллера началась спустя неделю после неожиданного увольнения главы ФБР Джеймса Коми, который одним из первых начал формально проверять возможные связи Трампа с Россией.

Как следует из отчета генпрокурора, Мюллер не смог сделать однозначный вывод о том, можно ли квалифицировать как попытки помешать правосудию какие-либо из действий Трампа.

"Этот доклад не содержит выводов о том, что президент совершил преступление, но и не оправдывает его", - заявил Мюллер.

За него выводы сделал генпрокурор Барр. Проведя консультации с минюстом, он и его заместитель не нашли оснований, чтобы предъявить Трампу официальные обвинения. Он пояснил, что для этого нужны неопровержимые доказательства.

Сам Трамп заявил, что считает доклад Барра "полным оправданием". Правда, с этим согласны не все. Многие американские политики потребовали целиком опубликовать доклад Мюллера, чтобы граждане смогли самостоятельно сделать выводы. Палата представителей США уже единогласно проголосовала за это решение.

Впрочем, решение о публикации доклада остается за генпрокурором. В противном случае это может произойти только по решению суда.

Россия и США теперь подружатся, а санкции отменят?

Вряд ли это произойдет.

Во-первых, доклад Мюллера все же установил факты намеренного вмешательства России в выборы - в нем якобы участвовали лица, напрямую связанные с властями. Этот тезис Москва категорически отрицает.

Кроме того, российско-американские отношения серьезно испортились еще до прихода Трампа в Белый дом - главным образом из-за аннексии Крыма, боевых действий на востоке Украины и войны в Сирии.

Вашингтон за последние годы десятки раз вводил и расширял санкции против России; санкции за предполагаемое вмешательство в выборы - лишь одни из них. Это и "акт Магнитского", и санкции против секторов российской экономики и оборонных компаний, введенные из-за ситуации на Украине, и так называемые "драконовские санкции", которые ввели после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Под ограничениями находятся высокопоставленные российские чиновники (от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина до главы Чечни Рамзана Кадырова), крупнейшие бизнесмены (Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска) и банки.

Ждет рассмотрения и еще один законопроект, который американские сенаторы называют "санкциями из ада" - он предполагает введение персональных санкций против российских политиков и бизнесменов, связанных с Путиным.

Кроме того, в этом году США объявили о разрыве Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Вслед за этим из него вышла и Россия.

Довольна ли Россия докладом Мюллера?

Реакция Москвы на публикацию отчета об итогах расследования оказалась сдержанной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать доклад подробно, заявив, что у властей не было возможности ознакомиться с его полной версией - только с кратким содержанием.

"Резюме, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания отсутствия какого-то сговора, - сказал Песков. - Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России в плане вмешательства в выборные процессы в США, мы по-прежнему считаем несостоятельными".

Само расследование он сравнил с поиском "черной кошки в темной комнате", а говоря о перспективах улучшения отношений с Америкой, отметил, что Россия заинтересована в этом, но первый шаг должна делать не она.

Российский МИД заявил, что вывод об отсутствии сговора между Трампом и Москвой не мог быть иным.