Технология и мифы гибридной войны Игорь Эйдман

25.03.2019, 17:49

Игорь Эйдман

Кремль использует высокоточные пропагандистские «ракеты с разделяющимися боеголовками».

Не так давно случился такой характерный казус. Делегация КПРФ приехала на какой-то левацкий международный форум в Венесуэле и с удивлением обнаружила - некоторые его участники уверены, что в России до сих пор правит коммунистическая партия, а Путин – коммунист или, на худой конец, социалист. Парадоксально, но многие западные ультраправые так же, как и ненавистные им леваки, считают российского диктатора своим единомышленником.

Путин свой на Западе и для многих леваков, и для ультраправых, и для радикалов-сепаратистов, и для консерваторов-традиционалистов. Это удается ему во многом благодаря новым эффективным методам пропаганды. Кремль использует высокоточные пропагандистские «ракеты с разделяющимися боеголовками», каждая из которых летит к определенной цели. Разным группам населения западных стран посылаются различные, часто противоположные идеологические месседжи. Пропаганда создает систему мифов, направленных адресно каждый на свою целевую аудиторию. При этом все они основаны на грубой лжи и не имеют ничего общего с реальностью.

Миф для левых, пацифистов и антиамериканских конспирологов:

Путин – главный противник американской гегемонии и милитаризма, власти мировой финансовой олигархии, международных корпораций, спекулятивных финансовых элит. Он естественный союзник «прогрессивного человечества» в борьбе с этим мировым злом.

Реальность:

В путинской России культивируется все то, что осуждают левые во всем мире: зашкаливающее социальное неравенство, бесправие наемных работников, рабские условия для гастарбайтеров, бедственное положение социальных низов, всевластие денег, полицейский произвол, дискриминация сексуальных меньшинств, сексизм, милитаризм, клерикализм. Российская олигархия тесно связана с наиболее реакционной частью мировой элиты, такими ее представителями как Берлускони, Мари Ле Пен, Гауланд и т.д.

Именно Кремль, а не Белый дом в последние годы наращивает военную экспансию, нападает на соседей, экспортирует наемников для диктаторских режимов.

Миф для ультраправых, консерваторов и христианских клерикалов:

Путинская Россия – последний оплот христианских ценностей, традиционной морали и семьи, противостоящий наступлению мигрантов, «извращенцев», исламистов.

Реальность:

В стране - тотальная коррупция, очень высокий уровень наркомании и преступности, множество скандалов с участием депутатов, чиновников и священников. Российская элита погрязла в роскоши и разврате, ведет оргиастический образ жизни римских патрициев эпохи упадка империи. Россия – рекордсмен по числу разводов, абортов и брошенных родителями детей, росту числа ВИЦ-инфицированных. Нелегальных мигрантов, в т.ч. из исламских стран, в Москве больше, чем в любой другой европейской столице. Кремль фактически создал и пестует кадыровский воинственный исламистский анклав в Чечне.

Миф для русскоязычного зарубежья:

Путин заботиться о вас. В Европе кругом русофобы, русскоязычных здесь обижают. Только Россия сможет вас защитить.

Реальность:

Русскоязычные за рубежом нужны Кремлю только, как инструмент влияния, орудие гибридной войны. В случае если зарубежные «свои» в этом качестве бесполезны, российские власти легко кидают, предают их. Приведу только один пример. Путин еще в нулевые годы дал согласие на прекращение действия договора о двойном гражданстве с Туркменией. В результате, российское гражданство потеряли 100 тысяч русскоязычных, оказавшихся брошенными на произвол судьбы в деспотическом государстве, где их реально дискриминируют. Российским властям они не интересны. Гораздо выгоднее «защищать своих» (вернее, делать вид) в демократических западных странах, где им ничего не угрожает. Ведь там можно использовать их для продвижения интересов российского правящего криминалитета.

Игорь Эйдман