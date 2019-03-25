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Видеофакт: В Орше запустили 101 бело-красно-белый шарик к годовщине БНР

  • 25.03.2019, 18:40
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В Орше отметили годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Белорусская Народная Республика была провозглашена 25 марта 1918 года, но из-за того, что сама дата приходится в этом году на понедельник, большинство празднований происходят по стране и за ее пределами в этом году в субботу и воскресенье, передает orsha.eu.

Оршанские активисты демократических организаций также основное празднование сделали в воскресенье. Сначала на Городище в воздух были выпущены 101 белый и красный шарики, которые на хорошем ветру сразу полетели в южную сторону. Некоторые шарики были с надписями БНР 101 и с привязанными к ним флажками.

После такого символического действия, активисты собрались на одном из общественных офисов где прошел импровизированный концерт - участники читали стихи и пели белорусские песни.

Ожидается, что в понедельник празднования продолжится.


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