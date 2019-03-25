Похищенный в Беларуси Павел Гриб написал заявление о голодовке 25.03.2019, 19:01

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Павел Гриб

Украинского политзаключенного переведут в отдельную камеру СИЗО.

Украинец Павел Гриб, приговоренный в России к шести годам заключения якобы за подстрекательство к теракту, будет помещен в отдельную камеру СИЗО после того, как официально объявил голодовку. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис.

По его словам, Гриб 25 марта написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом. Члены ОНК предупредили, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, а это может негативно отразиться на его здоровье, сказал Петрашис.

22 марта после оглашения обвинительного приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону Гриб объявил бессрочную голодовку, но после возвращения в СИЗО продолжал принимать пищу, утверждали в ОНК.

24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в якобы подготовке теракта в одной из школ Сочи.

15 ноября 2018 года суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела по существу. Гриб заявил о невиновности и отказался давать показания.

На заседании 24 января 2019 года Гриб сказал, что его показания, содержащиеся в протоколе за 2017 год, не соответствуют действительности и на него давили, чтобы он их подписал.

Отец политзаключенного Игорь Гриб заявил 25 марта, что его сын страдает портальной гипертензией, ему требуется медикаментозная поддержка, постоянная жесткая диета, нормальные условия жизни, а также операция. "Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию – он умрет", – сказал Игорь Гриб.