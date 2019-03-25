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Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

  • 25.03.2019, 19:09
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Ракетный удар по Газе
Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Ранее запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля.

Армия Израиля начала в понедельник наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого ранее пострадали 7 израильтян.

Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Haaretz.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи со случившимся прервал визит в США, он вылетел в Израиль после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Нетаньяху заявил, что страна «решительно ответит» ХАМАС и террористам. Премьер Израиля также провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической службы и Совета национальной безопасности.


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