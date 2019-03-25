Игорь Смешко: Главный враг Украины – тотальная политическая коррупция 4 25.03.2019, 19:53

Игорь Смешко

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам кандидата в президенты Украины, Порошенко бизнесмен победил государственника.

Действующий президент Украины Петр Порошенко ни в коем случае не должен переизбраться на второй срок. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина" рассказал экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности, кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

"Очевидно, что после первого тура президентских выборов придется объединяться тем силам, которые готовы менять ситуацию в стране. Главный враг Украины – тотальная политическая коррупция, обеднение населения, экономическое падение. Нужно, чтобы политики перестали воровать. Безусловно, что политическим силам придется объединяться против самого большого зла. Продолжение курса действующего президента – это конец украинской государственности. Россия ждет дестабилизации внутри Украины. Украинцы должны понять: у Украины нет шанса на третий Майдан. Третий Майдан – это конец государственности Украины", – сказал он.

Смешко подчеркнул, что руководство РФ только и ожидает, чтобы в Украине произошел Майдан.

"Возможен второй срок Порошенко – это беда для Украины. И очень плохо, что Порошенко этого не понимает. У Порошенко был шанс войти в историю одним из основателей украинской государственности. К сожалению, в Порошенко бизнесмен победил государственника", – сказал кандидат в президенты.

Смешко отметил, что скандал в "Укроборонпроме" – это "лакмусовая бумажка, которая показала уровень непрофессионализма действующей власти".

"Эта ситуация не просто показывает непрофессионализм, это уровень национальной измены во время войны. Я не понимаю, как можно воровать кровавые деньги у ребят, которые реально остановили врага. При этом они сами себя одевали, их обеспечивали волонтеры. В эфире телеканала "1+1", где обсуждался скандал в "Укроборонпроме", я спросил генпрокурора: что вы здесь делаете? Военно-техническое сотрудничество и обеспечение армии – это президентская вертикаль. Разведывательное и контрразведывательное обеспечение – это все по прямой идет к президенту. Эти заявления генпрокурора: "Хорошо, что журналисты помогли, но мы уже почти все сами расследовали". На кого они ориентированы? Кто ответил за эти преступления? От кого пять лет закрывали оборонный бюджет? От народа", – подчеркнул Смешко.

Он считает, что проблема заключается в том, что действующий президент – бизнесмен.

"Несмотря на то, что с 1998 года Порошенко все время был в высших органах власти, ему каким-то образом удалось стать миллиардером. Очевидно, что его призванием является бизнес. Чтобы стать государственником, нужно было полностью от этого отказаться", – сказал Смешко.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.