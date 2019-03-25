«Немецкая волна»: В центре Минска прошли массовые задержания 2 25.03.2019, 20:13

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Фото: tut.by

Милиция задержала несколько политиков, а также легендарных белорусских музыкантов.

В центре Минска, где в понедельник, 25 марта, отмечается День воли, приуроченный к 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР), произведена серия задержаний политиков, активистов и деятелей искусства. Об этом передают корреспонденты DW.

По их данным, в районе Октябрьской площади под стражу были взяты временно исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и сопредседатель "Белорусской христианской демократии" (БХД) Виталий Рымашевский.

Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.

Милиция сорвала импровизированный концерт

Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павла Аракеляна и Игоря Ворошкевича. Исполнителей препроводили в автозак, причем, по данным портала tut.by, в ходе задержания один из милиционеров назвал Вольского организатором "массового мероприятия".

По данным правозащитника Сергея Сыса из центра "Весна", всего речь идет о 12 задержанных.