закрыть
25 марта 2019, понедельник, 21:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

«Немецкая волна»: В центре Минска прошли массовые задержания

2
  • 25.03.2019, 20:13
  • 2,556
Фото: tut.by

Милиция задержала несколько политиков, а также легендарных белорусских музыкантов. 

В центре Минска, где в понедельник, 25 марта, отмечается День воли, приуроченный к 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР), произведена серия задержаний политиков, активистов и деятелей искусства. Об этом передают корреспонденты DW.

По их данным, в районе Октябрьской площади под стражу были взяты временно исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и сопредседатель "Белорусской христианской демократии" (БХД) Виталий Рымашевский.

Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.

Милиция сорвала импровизированный концерт

Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павла Аракеляна и Игоря Ворошкевича. Исполнителей препроводили в автозак, причем, по данным портала tut.by, в ходе задержания один из милиционеров назвал Вольского организатором "массового мероприятия".

По данным правозащитника Сергея Сыса из центра "Весна", всего речь идет о 12 задержанных.


популярное за неделю

Мнение

Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович
Воздух уже победил
Воздух уже победил Ирина Халип
Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников