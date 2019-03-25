Украинцев ждет сюрприз Мустафа Найем

25.03.2019, 20:25

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Мустафа Найем - об избирателях Порошенко, Тимошенко и Зеленского.

Пришли результаты нового соцопроса КМИС. Судя по всему, это последнее исследование института перед выборами.

Полевой этап длился с 14 по 22 марта, опрошены 2004 респондента. Результат самого опроса привожу без комментариев. Это сухие цифры, мало изменившиеся за последний месяц. Намного интереснее анализ профиля избирателей. Впервые за много лет нас могут ждать большие сюрпризы, и реальные результаты 31 марта могут сильно отличаться от приведенных ниже цифр.

Итак. Сперва сами результаты. А затем – небольшой сравнительный анализ самых крупных групп в структуре избирателей первых трех кандидатов. Сначала по возрасту. Затем по месту жительства в региональном разрезе.

Фото: КМИС

И еще один очень интересный факт. Посмотрите, за кого собираются голосовать избиратели первой тройки, если их кандидат не пройдет во второй тур. Так вот, если Юлия Тимошенко не выходит во второй тур, то 47% ее избирателей отдадут свои голоса Владимиру Зеленскому. Думаю, в штабе Петра Порошенко в легком шоке от того, что избиратель Юлии Владимировны будет догонять их кандидата, даже если самой госпожи Тимошенко во втором туре не будет. Если же во второй тур не выходит Петр Порошенко или Владимир Зеленский, больше четверти их голосов (почти 26%) отойдут Юлии Тимошенко.

Фото: КМИС

Теперь давайте проанализируем и сравним структуру избирателей всех трех кандидатов по возрастным группам.

Владимир Зеленский

Примерно 70% избирателей Владимира Зеленского – это аудитория возраста 18-44 года. Согласно данным КМИС, примерно 53% избирателей 18-29 лет и почти 38% избирателей 30-44 года, на выборы вероятнее всего не пойдут.

Петр Порошенко

Примерно 60% избирателей действующего президента – люди в возрасте от 45 лет и до 60+. Так вот, согласно опросам, почти 48% избирателей 45-59 лет и около 65% людей старше 60 лет, скорее всего, придут на избирательные участки.

Юлия Тимошенко

Как и у Петра Порошенко, примерно 65% избирателей лидера Батькивщины составляют те, кому 45-59 и 60+. Но что важно, людей старше 60 лет в числе ее аудитории значительно больше – они составляют примерно 40% всех ее избирателей.

Фото: КМИС

Тот же анализ в региональном разрезе выглядит немного иначе. Центральная Украина представлена в структуре избирателей всех трех кандидатов примерно одинаково. А вот дальше интереснее.

Владимир Зеленский выглядит самым сбалансированным кандидатом с точки зрения регионального распределения избирателей. Но есть нюанс – явка.

Примерно 40% избирателей Владимира Зеленского – это жители юго-восточной Украины. Из них каждый пятый – житель Донбаса. И согласно данным КМИС, примерно от 37% до 40% жителей этих регионов на выборы, скорее всего, не пойдут.

А вот у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко ситуация полярно обратная. Около 45-46% избирателей обоих кандидатов живут исключительно в западном регионе. И если верить социологам, примерно 80% жителей этих регионов собираются пойти на выборы (что интересно доля жителей Донбасса в структуре избирателей Порошенко и Тимошенко колеблется в рамках погрешности).

По сути, Владимир Зеленский стал единственным кандидатом, сумевшим обратить на себя внимание избирателей регионов, которые ранее считались вотчиной Виктора Януковича. Разница лишь в том, что по возрасту эти избиратели в диаметрально противоположной группе. И если обобщать совсем грубо, электоральное противостояние на этих выборах будет проходить между старшим поколением западных регионов и молодежью юго-востока и Донбасса.

По-человечески, молодой Зеленский, конечно, приятнее и понятнее Виктора Януковича. Причем независимо от того, какому из стоящих за ними олигархов вы больше симпатизируете – Ринату Ахметову или Игорю Коломойскому. Но исторический опыт показывает, что старшее поколение западных регионов ходили на выборы всегда, а вот молодежь, тем более юго-восточных регионов мобилизовать удавалось только в периоды кризисов – резолюций и протестов.

Фото: КМИС

Мустафа Найем, Facebook