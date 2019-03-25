Помпео о войсках РФ в Венесуэле: Не будем стоять, сложа руки 1 25.03.2019, 20:41

Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

По мнению госсекретаря США, российские военные могут усугубить страдания венесуэльцев.

США и другие страны региона не будут "стоять, сложа руки" после прибытия в Венесуэлу российских войск для поддержки режима Николаса Мадуро.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео главе МИД РФ Сергею Лаврову, передает “Радио Свобода”.

Помпео подчеркнул, что российские военные могут усугубить страдания венесуэльцев, большинство из которых поддерживают президента Хуана Гуайдо.

24 марта в Венесуэлу были доставлены до сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза. Венесуэльские власти заявили, что российские самолеты прибыли в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя союзниками.