СМИ: Англичане обнаружили тротил на обломках Tу-154M Леха Качиньского 8 25.03.2019, 21:10

2,993

ФОТО: FAKTYSMOLEŃSK.GOV.PL

На пробах есть следы вещества, которое используется в производстве взрывчатки.

Издание Sieci опубликовало статью, в которой говорится о самых новых данных, касающихся Смоленской катастрофы, а именно: о результатах экспертизы, которую провела британская лаборатория, исследовавшая обломки президентского самолета Tу-154M, разбившегося под Смоленском в 2010 году, передает «Радио Польша».

Английские эксперты подвергли анализу несколько десятков проб из 200, переданных польской прокуратурой в мае 2017 года. На большинстве из них обнаружены следы субстанции, которая используется для производства взрывчатки. Речь идет о тротиле, но также и о других элементах, - читаем в издании.

«Следователи скрывали эту информацию. Однако, мы узнали, – пишут журналисты Марек Пыза и Марцин Викло – что несколько недель назад в польскую прокуратуру поступило письмо, в котором содержится информация о частичных результатах исследований, проводимых в Forensic Explosives Laboratory (FEL), лаборатории, подведомственной британскому Министерству обороны, его отделу, специализирующемуся на криминальных экспертизах, связанных со взрывчатыми веществами».

Авторы статьи задают вопрос: «Какое значение для следствия и выяснения причин катастрофы имеет информация об обнаружении за границей следов тротила и других субстанций?» и тут же на него отвечают: «Колоссальное. Хотя выдвигать окончательные гипотезы еще рано». По мнению журналистов, несколько лет назад по этому делу уже прельщались окончательными выводами, несмотря на то, что не было прямых доказательств, поэтому они считают, что с однозначными выводами стоит воздержаться до проведения всех анализов. «Когда поступят все результаты, прокуроры займутся их интерпретацией. Это стандартная практика».

Следствие по делу о Смоленской катастрофе быстро не закончится, нужно считаться с тем, что оно будет длиться еще несколько лет, - пишут Марек Пыза и Марцин Викло в статье «Англичане нашли тротил».