закрыть
25 марта 2019, понедельник, 22:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Вольский, Ворошкевич, Войтюшкевич и Аракелян вышли на свободу

7
  • 25.03.2019, 21:22
  • 2,448
Фото: наша нiва

На легендарных музыкантов составили протоколы за попытку «устроить уличный концерт».

Известные белорусские музыканты - Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич, Павел Аракелян - собирались поздравить минчан с Днем Воли уличным концертом. Их задержали, как только они достали музыкальные инструменты. Еще 10 человек были задержаны на Октябрьской площади за попытку устроить шествие к зданию, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

Как сообщает nn.by, в 21:00 музыканты были освобождены. На них составили протоколы за попытку «устроить уличный концерт».


популярное за неделю

Мнение

Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович
Воздух уже победил
Воздух уже победил Ирина Халип
Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников