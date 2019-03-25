Вольский, Ворошкевич, Войтюшкевич и Аракелян вышли на свободу 7 25.03.2019, 21:22

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Фото: наша нiва

На легендарных музыкантов составили протоколы за попытку «устроить уличный концерт».

Известные белорусские музыканты - Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич, Павел Аракелян - собирались поздравить минчан с Днем Воли уличным концертом. Их задержали, как только они достали музыкальные инструменты. Еще 10 человек были задержаны на Октябрьской площади за попытку устроить шествие к зданию, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

Как сообщает nn.by, в 21:00 музыканты были освобождены. На них составили протоколы за попытку «устроить уличный концерт».