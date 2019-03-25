Страны Балтии отмечают 70-летие одной из крупнейших депортаций в Сибирь 1 25.03.2019, 21:25

С 25 до 28 марта 1949 года из балтийских стран были депортированы порядка 100 тыс. человек.

Страны Балтии отмечают 70-летие одной из крупнейших депортаций в Сибирь. Почти 100 тыс. человек из Литвы, Латвии и Эстонии были депортированы советскими властями во внутренние регионы СССР, в частности в Новосибирскую, Иркутскую и Красноярскую области, передает radiopolsha.pl.

Операция под кодовым названием «Прибой», которая началась 25 марта 1949 года, планировалась советскими властями более двух лет. По словам польского политолога Доминика Вильчевского, ее целью было сломить сопротивление жителей стран Балтии.

«Это был прежде всего удар по социальной элите балтийских стран. Чаще всего жертвами депортаций становились лица, выполнявшие определенные функции. Среди них были учителя, адвокаты, врачи», - отметил политолог.

Депортации должны были облегчить коллективизацию и препятствовать поддержке антисоветских партизан жителями сел. Операция была проводилась до 28 марта 1949 года. В то время страны Балтии потеряли около 95 тыс. жителей. Более 30 тыс. человек были вывезены из Литвы, больше 40 тыс. из Латвии и еще более 20 тыс. – из Эстонии.

Нечеловеческие условия, в которых осуществлялись депортации, привели к гибели многих людей. Те, кто достиг места назначения, оказывались в очень тяжелых условиях жизни в Сибири.